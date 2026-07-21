Чемпиона НБА и Трэвиса Скотта выгнали из ночного клуба, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джордан Кларксон и Трэвис Скотт были выведены из ночного клуба в Нью-Йорке после конфликта с другими посетителями.
- Представители окружения рэпера начали бросать бутылки, а Кларксон вмешался, чтобы попытаться урегулировать конфликт.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Нью-Йорк Никс" Джордан Кларксон и номинант премии "Грэмми" Трэвис Скотт были выведены из ночного клуба в Нью-Йорке после конфликта с другими посетителями, сообщает TMZ.
По информации источника, один из гостей заведения снимал на видео разговор музыканта с другим посетителем, после чего тот подошел к мужчине. Затем представители окружения рэпера начали бросать бутылки, а Кларксон вмешался, чтобы попытаться урегулировать конфликт. В итоге обоих попросили покинуть заведение.
Кларксону 34 года. До перехода в "Никс" американский защитник представлял "Лос-Анджелес Лейкерс", "Кливленд Кавальерс" и "Юту Джаз". В составе клуба он провел 72 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая 8,6 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи. Также игрок принял участие в 18 играх плей-офф и завоевал с командой чемпионский титул НБА.