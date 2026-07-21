Чемпиона НБА и Трэвиса Скотта выгнали из ночного клуба, пишут СМИ

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Нью-Йорк Никс" Джордан Кларксон и номинант премии "Грэмми" Трэвис Скотт были выведены из ночного клуба в Нью-Йорке после конфликта с другими посетителями, сообщает TMZ.