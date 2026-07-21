Лукашенко объяснил, зачем в Белоруссию едут мигранты из Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ Лукашенко пояснил, что трудовые мигранты из Узбекистана приезжают в республику для работы в сельском хозяйстве и производства мяса и молока для поставок в Узбекистан.

Стороны договорились о приезде работников из Узбекистана в Беларусь для решения вопроса с поставками сельхозпродукции.

Президент Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия предоставит трудовым мигрантам из Узбекистана весь перечень гарантированных социальных услуг и гарантий.

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, зачем в республику едут трудовые мигранты из Узбекистана.

« "Если ваши люди (из Узбекистана – ред.) пройдут по этой нашей системе (привлечения зарубежных работников – ред.), это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Произвели мясо, молоко - мы им продадим на их рынки. Вот отсюда и заработная плата", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев попросил его не только о трудоустройстве людей в Белоруссии, но в первую очередь о поставках мяса и молока. "У них не хватает земли, у них нет воды (недостаточно водных ресурсов – ред.). У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо и молоко", - сказал глава государства.

Он отметил, что для наращивания сельхозпроизводства под увеличение поставок в том числе необходим дополнительный объем рабочей силы, но в Белоруссии кадровый дефицит. По словам Лукашенко, стороны договорились о приезде в Белоруссию работников из Узбекистана, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции. И это касается не только Витебской области, которая в настоящее время наиболее активно задействована в реализации соответствующих планов.

Лукашенко обратил внимание, что если кто-то намерен ехать в Белоруссию, чтобы получать "большущие деньги" в эквиваленте нескольких тысяч долларов, то лучше рассмотреть, например, вариант трудоустройства в России. "Они там могут устроиться на нефтепромыслы, еще на какие-то направления, работать и получать большущую зарплату", - сказал он.

« "К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Чем выше продуктивность, чем больше товаров произведут, тем больше зарплата", - продолжил президент.

В свою очередь Белоруссия предоставит таким работникам весь перечень гарантированных социальных услуг и гарантий. "Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги", - заметил белорусский лидер.

Обращаясь к руководителям белорусских регионов, президент сказал, что на местах должны самостоятельно решать, нужно ли где-то привлекать зарубежных работников. "Если вам люди со стороны не надо - не берите. Я вас не заставляю их брать", - отметил Лукашенко.