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В ЛНР при атаке БПЛА на частный дом ранена женщина - РИА Новости, 21.07.2026
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12:21 21.07.2026 (обновлено: 12:33 21.07.2026)
В ЛНР при атаке БПЛА на частный дом ранена женщина

Пасечник: в Луганске при атаке БПЛА на частный дом ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке беспилотника ВСУ по Луганску пострадала 69-летняя женщина.
  • Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики, нанесен удар по поселку Юбилейный.
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по Луганску, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Несколько ударов ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли по Луганску. Ночью атакована придомовая территория частного дома в Каменнобродском районе, ранена 69-летняя женщина", - сообщил Пасечник.
Глава региона уточнил, что на восточных кварталах БПЛА ударил вблизи многоквартирного дома, обошлось без пострадавших.
"Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики. Утром украинский БПЛА ударил по поселку Юбилейный. Информация о пострадавших уточняется", - уточнил Пасечник.
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