В ЛНР при атаке БПЛА на частный дом ранена женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке беспилотника ВСУ по Луганску пострадала 69-летняя женщина.
- Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики, нанесен удар по поселку Юбилейный.
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по Луганску, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что на восточных кварталах БПЛА ударил вблизи многоквартирного дома, обошлось без пострадавших.
"Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики. Утром украинский БПЛА ударил по поселку Юбилейный. Информация о пострадавших уточняется", - уточнил Пасечник.
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