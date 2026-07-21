Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства.

Они включают произведения из обязательной школьной программы, для внеклассного чтения и работы современных писателей патриотической направленности.

Цель инициативы — познакомить школьников с наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства, сообщили в Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока", — заявили там.

Как отмечается, эта мера также направлена на развитие школьных библиотек и повышение интереса детей к чтению.

Всего министерство составило три списка произведений:

‒ из обязательной школьной программы (для начальных, средних и старших классов);

‒ для внеклассного чтения;

‒ работы современных писателей патриотической направленности.

"Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности", — отметил глава ведомства Сергей Кравцов.