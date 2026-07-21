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Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников - РИА Новости, 21.07.2026
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17:52 21.07.2026 (обновлено: 18:36 21.07.2026)
Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников

Минпросвещения направило три списка литературы для школьников во все регионы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольная библиотека
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства.
  • Они включают произведения из обязательной школьной программы, для внеклассного чтения и работы современных писателей патриотической направленности.
  • Цель инициативы — познакомить школьников с наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока", — заявили там.
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Как отмечается, эта мера также направлена на развитие школьных библиотек и повышение интереса детей к чтению.
Всего министерство составило три списка произведений:
‒ из обязательной школьной программы (для начальных, средних и старших классов);
‒ для внеклассного чтения;
‒ работы современных писателей патриотической направленности.
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"Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности", — отметил глава ведомства Сергей Кравцов.
Вместе с тем, по его словам, эти списки должны стать ориентиром для учителей и родителей в вопросе приобщения детей к чтению. Их уже направили во все регионы.
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