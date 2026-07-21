Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства.
- Они включают произведения из обязательной школьной программы, для внеклассного чтения и работы современных писателей патриотической направленности.
- Цель инициативы — познакомить школьников с наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока", — заявили там.
Как отмечается, эта мера также направлена на развитие школьных библиотек и повышение интереса детей к чтению.
Всего министерство составило три списка произведений:
‒ из обязательной школьной программы (для начальных, средних и старших классов);
‒ для внеклассного чтения;
‒ работы современных писателей патриотической направленности.
‒ для внеклассного чтения;
‒ работы современных писателей патриотической направленности.
"Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности", — отметил глава ведомства Сергей Кравцов.
Вместе с тем, по его словам, эти списки должны стать ориентиром для учителей и родителей в вопросе приобщения детей к чтению. Их уже направили во все регионы.