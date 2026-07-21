Армия Кувейта заявила, что ее системы ПВО отражают атаки ракет и дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и БПЛА.
- Любые слышимые взрывы — это результат работы ПВО, согласно заявлению генштаба.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаку ракет и БПЛА.
"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
Согласно заявлению генштаба, любые взрывы, которые могут быть слышны, - это результат работы ПВО.