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Экс-футболист "Рубина" подписал контракт с "Порту" после ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
07:53 21.07.2026
Экс-футболист "Рубина" подписал контракт с "Порту" после ЧМ

Экс-футболист "Рубина" Хван Ин Бом подписал контракт с "Порту" после ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хван Ин Бом стал игроком «Порту».
  • Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Южной Кореи и экс-футболист казанского "Рубина" Хван Ин Бом стал игроком "Порту", сообщается в аккаунте португальского клуба в соцсети Х.
Как сообщает портал Transfermarkt, контракт 29-летнего полузащитника рассчитан до лета 2029 года.
Хван Ин Бом в прошедшем сезоне представлял нидерландский "Фейенорд" и провел за клуб 24 матча, забив один мяч.
Он принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Кореи и записал на свой счет гол и результативный пас в матче первого тура мирового первенства против чехов (2:1), став лучшим игроком матча. Его национальная команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.
С 2020 по 2022 год полузащитник выступал в составе казанского "Рубина" и сыграл за российский клуб в РПЛ 35 матчей, записав на свой счет пять голов.
Также на протяжении карьеры Хван Ин Бом представлял корейские клубы "Тэджон Хана Ситизен", "Асан Мугунхва", "Сеул", "Ванкувер" из MLS, греческий "Олимпиакос" и сербскую "Црвену Звезду".
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ФутболСпортЮжная КореяХван Ин БомРубинФейенордПортуMajor League Soccer 2025РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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