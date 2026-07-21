Экс-футболист "Рубина" подписал контракт с "Порту" после ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Хван Ин Бом стал игроком «Порту».

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Южной Кореи и экс-футболист казанского "Рубина" Хван Ин Бом стал игроком "Порту", сообщается в аккаунте португальского клуба в соцсети Х.

Как сообщает портал Transfermarkt, контракт 29-летнего полузащитника рассчитан до лета 2029 года.

Он принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Кореи и записал на свой счет гол и результативный пас в матче первого тура мирового первенства против чехов (2:1), став лучшим игроком матча. Его национальная команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.

С 2020 по 2022 год полузащитник выступал в составе казанского "Рубина" и сыграл за российский клуб в РПЛ 35 матчей, записав на свой счет пять голов.