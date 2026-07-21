В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18