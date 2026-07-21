КХЛ полностью удовлетворила требования "Спартака" в споре с Ружичкой

Краткий пересказ от РИА ИИ "Спартак" объявил о расторжении контракта с Адамом Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока.

Дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил требования "Спартака" в споре с Адамом Ружичкой полностью.

Права на игрока сохраняются за клубом, и Ружичка должен перечислить клубу две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период до окончания срока соглашения.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полностью удовлетворил требования московского "Спартака" в споре со словацким нападающим Адамом Ружичкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.

Ранее " Спартак " объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.

"Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спор между хоккеистом Адамом Ружичкой и хоккейным клубом "Спартак". По итогам рассмотрения было вынесено решение требования игрока удовлетворить частично, а требования клуба удовлетворить полностью. Права на игрока сохраняются за клубом на основании п.п. 1.3 п. 1 ст. 13 правового регламента КХЛ", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

Согласно ст. 32 правового регламента КХЛ, словак должен был перечислить клубу две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения.