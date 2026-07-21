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КХЛ полностью удовлетворила требования "Спартака" в споре с Ружичкой - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Хоккей
 
14:00 21.07.2026
КХЛ полностью удовлетворила требования "Спартака" в споре с Ружичкой

"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАдам Ружичка
Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Адам Ружичка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" объявил о расторжении контракта с Адамом Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока.
  • Дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил требования "Спартака" в споре с Адамом Ружичкой полностью.
  • Права на игрока сохраняются за клубом, и Ружичка должен перечислить клубу две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период до окончания срока соглашения.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полностью удовлетворил требования московского "Спартака" в споре со словацким нападающим Адамом Ружичкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
Ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
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"Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спор между хоккеистом Адамом Ружичкой и хоккейным клубом "Спартак". По итогам рассмотрения было вынесено решение требования игрока удовлетворить частично, а требования клуба удовлетворить полностью. Права на игрока сохраняются за клубом на основании п.п. 1.3 п. 1 ст. 13 правового регламента КХЛ", - сообщили в пресс-службе КХЛ.
Согласно ст. 32 правового регламента КХЛ, словак должен был перечислить клубу две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения.
Ружичка в сезоне-2025/26 КХЛ набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи) в 51 матче. Перед сезоном словак подписал со "Спартаком" двухлетний контракт.
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