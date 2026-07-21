По словам сенатора, чем дольше продолжается конфликт, тем больше стран убеждаются в правильности отстаивания Россией своих прав. Он также отметил, что большинство стран, включая Глобальный Юг, считают позицию НАТО и ЕС провоцирующей и поддерживают Москву. Карасин назвал политику НАТО и ЕС "оголтелой" и отметил, что она сталкивается с неприятием со стороны государств, которые он обозначил как "мировое здравое большинство".