Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что КНДР проявляет принципиальность в поддержке России в борьбе с неонацистами.
- Он отметил, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше стран убеждаются в правильности отстаивания Россией своих прав.
- По словам сенатора, большинство стран, включая Глобальный Юг, считают позицию НАТО и ЕС провоцирующей и поддерживают Москву.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. КНДР проявляет принципиальность в поддержке России в борьбе с неонацистами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Мы знаем об усилиях северокорейских военных при освобождении некоторых наших регионов. Мы знаем о позиции политиков и руководства КНДР. И мы весьма высоко оцениваем это. Я убежден, что такая стабильная принципиальная позиция соответствует здравому смыслу и способствует тому, чтобы конфликт как можно быстрее привел к поражению неонацистского режима", - сказал Карасин в беседе с "Лентой.ру".
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По словам сенатора, чем дольше продолжается конфликт, тем больше стран убеждаются в правильности отстаивания Россией своих прав. Он также отметил, что большинство стран, включая Глобальный Юг, считают позицию НАТО и ЕС провоцирующей и поддерживают Москву. Карасин назвал политику НАТО и ЕС "оголтелой" и отметил, что она сталкивается с неприятием со стороны государств, которые он обозначил как "мировое здравое большинство".
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.