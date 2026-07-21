Ученый рассказал о противораковых свойствах иван-чая

Краткий пересказ от РИА ИИ Иван-чай обладает антиоксидантной активностью, ранозаживляющими и противораковыми свойствами.

Иван-чай не внесен в Государственную фармакопею РФ как лекарственное растительное сырье, но его экстракты используются в косметике.

В иван-чае содержатся флавоноиды, фенольные кислоты и производные эллаговой кислоты, которые проявляют высокую антиоксидантную и противораковую активность.

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Известный многим иван-чай, произрастающий в том числе на Кольском полуострове, обладает антиоксидантной активностью, ранозаживляющими и противораковыми свойствами, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.

"Полезные вещества иван-чая обладают разными типами активности, начиная от "классической" для растительных метаболитов антиоксидантной активности, заканчивая ранозаживляющими и противораковыми свойствами", - сказал Цветов.

По словам кандидата химических наук, иван-чай, как и вороника или горец Вейриха, не внесен в Государственную фармакопею РФ как лекарственное растительное сырье. Однако ученые Кольского научного центра используют экстракты иван-чая и вороники в разработанной ими косметике.

Как пояснил Цветов, в иван-чае содержится большое количество флавоноидов, фенольные кислоты, а также производные эллаговой кислоты (энотеин Б и другие).

"Они проявляют высокую антиоксидантную и противораковую активность. Есть данные об их активности против аденомы предстательной железы", - отметил завлабораторией.

Ну а в воронике содержатся соединения, улучшающие способность организма адаптироваться к различным меняющимся условиям окружающей среды, уточнил он.