Ученый рассказал о противораковых свойствах иван-чая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иван-чай обладает антиоксидантной активностью, ранозаживляющими и противораковыми свойствами.
- Иван-чай не внесен в Государственную фармакопею РФ как лекарственное растительное сырье, но его экстракты используются в косметике.
- В иван-чае содержатся флавоноиды, фенольные кислоты и производные эллаговой кислоты, которые проявляют высокую антиоксидантную и противораковую активность.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Известный многим иван-чай, произрастающий в том числе на Кольском полуострове, обладает антиоксидантной активностью, ранозаживляющими и противораковыми свойствами, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.
"Полезные вещества иван-чая обладают разными типами активности, начиная от "классической" для растительных метаболитов антиоксидантной активности, заканчивая ранозаживляющими и противораковыми свойствами", - сказал Цветов.
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По словам кандидата химических наук, иван-чай, как и вороника или горец Вейриха, не внесен в Государственную фармакопею РФ как лекарственное растительное сырье. Однако ученые Кольского научного центра используют экстракты иван-чая и вороники в разработанной ими косметике.
Как пояснил Цветов, в иван-чае содержится большое количество флавоноидов, фенольные кислоты, а также производные эллаговой кислоты (энотеин Б и другие).
"Они проявляют высокую антиоксидантную и противораковую активность. Есть данные об их активности против аденомы предстательной железы", - отметил завлабораторией.
Ну а в воронике содержатся соединения, улучшающие способность организма адаптироваться к различным меняющимся условиям окружающей среды, уточнил он.
Фиолетовые цветки иван-чая в Мурманской области считаются одним из символов северного лета. По информации Полярно-альпийского ботанического сада, в Кольском Заполярье иван-чай является местным видом: изредка встречается в лесах, тундре, по берегам рек и на приморских лугах, однако хорошо заметные заросли образует только в местах, нарушенных по естественным причинам или человеком: на заброшенных полях, вырубках и территории былых поселений, а также на гарях.