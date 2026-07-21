Тебас поставил счетчик времени для Инфантино

"Я думаю, его время, время Инфантино, вышло. Однако он пользуется поддержкой системы, федераций. Нет кандидата от оппозиции, никто не хочет баллотироваться, чтобы проиграть. Это система, и она прогнила насквозь. Он не должен оставаться, но нынешнее положение дел означает, что он не уйдет. В последние несколько дней в Америке я слышал много людей, которые выступают против Инфантино, которые не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но ничего не делают. Я не знаю, что хуже, молчание или соучастие, потому что те, кто молчит, прекрасно осознают ущерб, который терпит футбол", - цитирует Тебаса Gazzetta dello Sport.