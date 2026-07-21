Рейтинг@Mail.ru
Тебас поставил счетчик времени для Инфантино - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:56 21.07.2026 (обновлено: 17:28 21.07.2026)
Тебас поставил счетчик времени для Инфантино

Тебас: время Инфантино вышло, но он пользуется поддержкой системы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что время Джанни Инфантино на посту президента ФИФА вышло, но тот пользуется поддержкой системы.
  • Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
  • В финальном матче чемпионата мира сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что время Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) вышло, но он пользуется поддержкой системы.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. В финальном матче в воскресенье в Нью-Йорке сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я думаю, его время, время Инфантино, вышло. Однако он пользуется поддержкой системы, федераций. Нет кандидата от оппозиции, никто не хочет баллотироваться, чтобы проиграть. Это система, и она прогнила насквозь. Он не должен оставаться, но нынешнее положение дел означает, что он не уйдет. В последние несколько дней в Америке я слышал много людей, которые выступают против Инфантино, которые не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но ничего не делают. Я не знаю, что хуже, молчание или соучастие, потому что те, кто молчит, прекрасно осознают ущерб, который терпит футбол", - цитирует Тебаса Gazzetta dello Sport.
"ФИФА следует собственным интересам. Если им нужен 27-минутный перерыв между таймами, они его получают. Перерывы на водопой - это фэйк. Здесь, на стадионах в Далласе, Лос-Анджелесе, Атланте, были кондиционеры. Мне приходилось надевать свитер на трибунах. Эти перерывы были ради рекламы. А потом была эта история с Балоганом. Приостановка дисквалификации американского игрока была абсолютно серьезной, и им повезло, что Бельгия выбила США, иначе это могло стоить Инфантино работы. Но это лишь верхушка айсберга", - добавил глава Ла Лиги.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
СМИ: более 200 ассоциаций поддержали переизбрание Инфантино главой ФИФА
17 июля, 17:11
 
ФутболВ миреСШАБельгияКанадаДжанни ИнфантиноХавьер ТебасДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин Балоган
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала