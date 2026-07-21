Тебас поставил счетчик времени для Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что время Джанни Инфантино на посту президента ФИФА вышло, но тот пользуется поддержкой системы.
- Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- В финальном матче чемпионата мира сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что время Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) вышло, но он пользуется поддержкой системы.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. В финальном матче в воскресенье в Нью-Йорке сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
"Я думаю, его время, время Инфантино, вышло. Однако он пользуется поддержкой системы, федераций. Нет кандидата от оппозиции, никто не хочет баллотироваться, чтобы проиграть. Это система, и она прогнила насквозь. Он не должен оставаться, но нынешнее положение дел означает, что он не уйдет. В последние несколько дней в Америке я слышал много людей, которые выступают против Инфантино, которые не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но ничего не делают. Я не знаю, что хуже, молчание или соучастие, потому что те, кто молчит, прекрасно осознают ущерб, который терпит футбол", - цитирует Тебаса Gazzetta dello Sport.
"ФИФА следует собственным интересам. Если им нужен 27-минутный перерыв между таймами, они его получают. Перерывы на водопой - это фэйк. Здесь, на стадионах в Далласе, Лос-Анджелесе, Атланте, были кондиционеры. Мне приходилось надевать свитер на трибунах. Эти перерывы были ради рекламы. А потом была эта история с Балоганом. Приостановка дисквалификации американского игрока была абсолютно серьезной, и им повезло, что Бельгия выбила США, иначе это могло стоить Инфантино работы. Но это лишь верхушка айсберга", - добавил глава Ла Лиги.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".