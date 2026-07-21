Краткий пересказ от РИА ИИ Кирсан Илюмжинов, экс-глава FIDE, заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Федерация шахмат России выдвинула своим кандидатом на выборы президента FIDE действующего президента организации, представителя России Аркадия Дворковича.

Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Шансы на избрание президентом Международной шахматной федерации (FIDE) неплохие, поскольку хорошо знакомы причины возникших проблем и методы их решения, заявил РИА Новости экс-глава FIDE россиянин Кирсан Илюмжинов.

Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE представителя России Аркадия Дворковича. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.

"Как говорил Суворов, если боишься, то не ввязывайся в бой, а если ввязался, иди до конца. Я свои шансы оцениваю как нормальные. Ведь я 23 года возглавлял FIDE и вижу проблемы изнутри. И, самое главное, знаю, как их решить. Я предложил четкую программу и уверен, что многие делегаты ее поддержат. Очень долго принимал это решение и только за последнее время посетил 16 стран в Европе, Азии и Африке. У меня была возможность поговорить не только с функционерами, но и с шахматистами. Я вижу, что они хотят решить все проблемы, и чувствую их поддержку", - сказал Илюмжинов.

"На пост вице-президента у меня 5-6 кандидатур, и в ближайшее время проведем консультации. По уставу FIDE кандидат должен заручиться поддержкой не менее пяти стран, а меня поддерживают большее количество. Ненормально, что в последние годы крупные соревнования FIDE не проходят на территории России. И нужно разобраться, почему шахматные федерации преследуются по политическим причинам. Надо навести порядок, и в FIDE не хватает человека, который может стукнуть по столу и сказать: "Вы что творите?" Надо в шахматы играть, а не заниматься политикой. И я чувствую, что в FIDE некому сказать свое веское слово", - подчеркнул собеседник агентства.