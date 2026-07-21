"Вы что творите?" Илюмжинов высказался о выборах главы FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирсан Илюмжинов, экс-глава FIDE, заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).
- Федерация шахмат России выдвинула своим кандидатом на выборы президента FIDE действующего президента организации, представителя России Аркадия Дворковича.
- Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Шансы на избрание президентом Международной шахматной федерации (FIDE) неплохие, поскольку хорошо знакомы причины возникших проблем и методы их решения, заявил РИА Новости экс-глава FIDE россиянин Кирсан Илюмжинов.
Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE представителя России Аркадия Дворковича. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.
"Как говорил Суворов, если боишься, то не ввязывайся в бой, а если ввязался, иди до конца. Я свои шансы оцениваю как нормальные. Ведь я 23 года возглавлял FIDE и вижу проблемы изнутри. И, самое главное, знаю, как их решить. Я предложил четкую программу и уверен, что многие делегаты ее поддержат. Очень долго принимал это решение и только за последнее время посетил 16 стран в Европе, Азии и Африке. У меня была возможность поговорить не только с функционерами, но и с шахматистами. Я вижу, что они хотят решить все проблемы, и чувствую их поддержку", - сказал Илюмжинов.
"На пост вице-президента у меня 5-6 кандидатур, и в ближайшее время проведем консультации. По уставу FIDE кандидат должен заручиться поддержкой не менее пяти стран, а меня поддерживают большее количество. Ненормально, что в последние годы крупные соревнования FIDE не проходят на территории России. И нужно разобраться, почему шахматные федерации преследуются по политическим причинам. Надо навести порядок, и в FIDE не хватает человека, который может стукнуть по столу и сказать: "Вы что творите?" Надо в шахматы играть, а не заниматься политикой. И я чувствую, что в FIDE некому сказать свое веское слово", - подчеркнул собеседник агентства.
Дворковича в 2018 году избрали президентом FIDE, а в 2022 переизбрали на новый срок. О своем желании участвовать в выборах ранее также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.
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