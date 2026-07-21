США и Китай в сентябре проведут переговоры по вопросам ИИ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США и Китай планируют провести переговоры по вопросам рисков от применения мощных моделей искусственного интеллекта в сентябре.

Переговоры, вероятно, состоятся до визита Си Цзиньпина в США 24 сентября, но дата их пока не определена.

Делегацию со стороны США на переговорах по искусственному интеллекту будет возглавлять министр финансов Скотт Бессент.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам рисков для стран от применения мощных передовых моделей искусственного интеллекта, сообщает агентство США и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам рисков для стран от применения мощных передовых моделей искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"США и Китай проведут переговоры по вопросам искусственного интеллекта в сентябре", - сообщили агентству пять источников, знакомых с информацией. По их данным, соперничающие сверхдержавы пытаются решить, как предупредить риски, вызываемые все более мощными ИИ-моделями.

Переговоры об искусственном интеллекте, вероятно, состоятся до запланированного на 24 сентября визита Си Цзиньпина в США, сказали агентству неназванные источники, добавив, что дата еще не определена.

Пекин и Вашингтон обдумывают способы урегулирования работы продвинутых моделей искусственного интеллекта, способных усилить военный потенциал стран, осуществлять кибератаки на критически важную инфраструктуру и вносить изменения в структуру рынка труда, пишет Рейтер.

Агентство, ссылаясь на данные нескольких источников, передает, что возглавлять делегацию со стороны США будет министр финансов страны Скотт Бессент, остальные участники, повестка дня и место встречи на данный момент не определены.