США и Китай в сентябре проведут переговоры по вопросам ИИ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Китай планируют провести переговоры по вопросам рисков от применения мощных моделей искусственного интеллекта в сентябре.
- Переговоры, вероятно, состоятся до визита Си Цзиньпина в США 24 сентября, но дата их пока не определена.
- Делегацию со стороны США на переговорах по искусственному интеллекту будет возглавлять министр финансов Скотт Бессент.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам рисков для стран от применения мощных передовых моделей искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"США и Китай проведут переговоры по вопросам искусственного интеллекта в сентябре", - сообщили агентству пять источников, знакомых с информацией. По их данным, соперничающие сверхдержавы пытаются решить, как предупредить риски, вызываемые все более мощными ИИ-моделями.
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Переговоры об искусственном интеллекте, вероятно, состоятся до запланированного на 24 сентября визита Си Цзиньпина в США, сказали агентству неназванные источники, добавив, что дата еще не определена.
Пекин и Вашингтон обдумывают способы урегулирования работы продвинутых моделей искусственного интеллекта, способных усилить военный потенциал стран, осуществлять кибератаки на критически важную инфраструктуру и вносить изменения в структуру рынка труда, пишет Рейтер.
Агентство, ссылаясь на данные нескольких источников, передает, что возглавлять делегацию со стороны США будет министр финансов страны Скотт Бессент, остальные участники, повестка дня и место встречи на данный момент не определены.
Американский президент Дональд Трамп посещал КНР с государственным визитом с 13 по 15 мая, в поездке его сопровождали руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.