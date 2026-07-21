Умер двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Туфте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле норвежец Олаф Туфте умер в возрасте 50 лет.
- Причина смерти не раскрывается.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле норвежец Олаф Туфте умер в возрасте 50 лет, сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта (World Rowing).
Причина смерти не раскрывается.
Туфте дважды становился олимпийским чемпионом в одиночке - в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. Также он завоевал серебряную медаль Игр 2000 года в Сиднее и бронзовую награду Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро - обе в парной двойке. На чемпионатах мира Туфте завоевал шесть медалей - два золота, серебро и три бронзы.
В 2021 году Туфте в возрасте 45 лет был включен в состав сборной Норвегии на Игры в Токио и выступил в парной четверке. Он стал первым норвежским спортсменом, принявшим участие в семи летних Олимпийских играх.