В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на предприятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов.
- Открытое горение на площади 5,9 тысячи квадратных метров ликвидировано.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Открытое горение на производстве полимерных материалов в Ленинградской области, где тушили пожар на площади 5,9 тысячи "квадратов", ликвидировано, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
В ночь на вторник на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар. Возгорание было локализовано на площади 5,9 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе "Макс".
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