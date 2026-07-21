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В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на предприятии - РИА Новости, 21.07.2026
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03:27 21.07.2026
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на предприятии

В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на производстве полимеров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов.
  • Открытое горение на площади 5,9 тысячи квадратных метров ликвидировано.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Открытое горение на производстве полимерных материалов в Ленинградской области, где тушили пожар на площади 5,9 тысячи "квадратов", ликвидировано, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
В ночь на вторник на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар. Возгорание было локализовано на площади 5,9 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе "Макс".
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