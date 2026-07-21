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СМИ: "Краснодар" предложил более трех миллионов евро за игрока "Нанта" - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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01:25 21.07.2026
СМИ: "Краснодар" предложил более трех миллионов евро за игрока "Нанта"

Foot Mercato: "Краснодар" предложил более трех миллионов евро за Бенхаттаба

© Соцсети клубаСтадион "Краснодара"
Стадион Краснодара - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Соцсети клуба
Стадион "Краснодара". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Краснодар» предложил более 3 миллионов евро за трансфер полузащитника французского клуба «Нант» Яссина Бенхаттаба.
  • «Краснодар» уверен, что трансфер будет оформлен в ближайшее время.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" предложил более 3 миллионов евро за трансфер полузащитника французского "Нанта" Яссина Бенхаттаба, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в "Краснодаре" сохраняют уверенность, что трансфер будет оформлен в ближайшее время. При этом несколько французских клубов проявляли интерес к футболисту, однако до предметных переговоров дело не дошло. Нидерландский "Утрехт" также рассматривал возможность его приобретения, но официального предложения не сделал.
Бенхаттабу 23 года. В первой половине сезона он провел 10 матчей за "Нант" в Лиге 1, с января француз выступал за "Реймс" в Лиге 2 на правах аренды, в составе которого принял участие в 11 играх и забил один гол.
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