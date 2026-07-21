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Россия готова принять шахматную Олимпиаду после снятия санкций FIDE - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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16:11 21.07.2026 (обновлено: 17:10 21.07.2026)
Россия готова принять шахматную Олимпиаду после снятия санкций FIDE

Филатов заявил, что ФШР готова принять Всемирную шахматную Олимпиаду

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация шахмат России готова претендовать на проведение Всемирной шахматной Олимпиады после снятия санкций Международной шахматной федерации (FIDE).
  • Всемирная шахматная Олимпиада в России уже проводилась трижды: в Москве (1994), Элисте (1998) и Ханты-Мансийске (2010).
  • FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России и потребовала предоставить доказательства исполнения постановления Спортивного арбитражного суда (CAS).
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил РИА Новости, что после снятия санкций Международной шахматной федерации (FIDE) организация готова включиться в борьбу за проведение в стране Всемирной шахматной Олимпиады.
Данные соревнования трижды проходили в России - в Москве (1994), Элисте (1998) и Ханты-Мансийске (2010). В июне FIDE объявила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российская федерация должна в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения решения ей грозит трехлетняя дисквалификация. Перед приостановкой членства FIDE потребовала от ФШР предоставить доказательства исполнения постановления суда.
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"Как вы знаете, мы достаточно регулярно проводим международные шахматные турниры в России. Если говорить о соревнованиях под эгидой FIDE, то, конечно, мы будем претендовать на их организацию после того, как только добьемся снятия с нас всех рестрикций", - сказал Филатов.
"И было бы здорово принять Всемирную шахматную олимпиаду, поскольку Россия умеет проводить не только чемпионат мира по футболу, но и шахматные Олимпиады. Конечно, мы будем бороться за такое право и подавать заявки. Но об этом пока говорить преждевременно. Сначала нам надо добиться того, чтобы были восстановлены права нашей шахматной федерации", - добавил собеседник агентства.
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