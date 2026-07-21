Россия готова принять шахматную Олимпиаду после снятия санкций FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Федерация шахмат России готова претендовать на проведение Всемирной шахматной Олимпиады после снятия санкций Международной шахматной федерации (FIDE).

Всемирная шахматная Олимпиада в России уже проводилась трижды: в Москве (1994), Элисте (1998) и Ханты-Мансийске (2010).

FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России и потребовала предоставить доказательства исполнения постановления Спортивного арбитражного суда (CAS).

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил РИА Новости, что после снятия санкций Международной шахматной федерации (FIDE) организация готова включиться в борьбу за проведение в стране Всемирной шахматной Олимпиады.

Данные соревнования трижды проходили в России - в Москве (1994), Элисте (1998) и Ханты-Мансийске (2010). В июне FIDE объявила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российская федерация должна в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения решения ей грозит трехлетняя дисквалификация. Перед приостановкой членства FIDE потребовала от ФШР предоставить доказательства исполнения постановления суда.

"Как вы знаете, мы достаточно регулярно проводим международные шахматные турниры в России. Если говорить о соревнованиях под эгидой FIDE, то, конечно, мы будем претендовать на их организацию после того, как только добьемся снятия с нас всех рестрикций", - сказал Филатов.