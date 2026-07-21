"Это безумие". В Финляндии внезапно высказались о Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Финский аналитик Сакари Линден считает, что отказ Хельсинки от связей с Санкт-Петербургом лишен здравого смысла.

Линден утверждает, что отказ от экономических возможностей Санкт-Петербурга — это безумие, не отвечающее интересам Финляндии и ее граждан.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение Хельсинки отказаться от связей с Санкт-Петербургом лишено здравого смысла, считает финский аналитик Сакари Линден.

"Учитывая географическое положение Финляндии , отказ от экономических возможностей такого мегаполиса, как Санкт-Петербург , — это полнейшее безумие. Финский политический класс не думает об интересах страны или ее граждан", — написал он в соцсети X

По его словам, Финляндии необходимы срочные перемены.

Так он прокомментировал слова главы муниципального совета Пуумала Матти Вийялайнен об экономической значимости Северной столицы для региона.

С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: "Выборг" и "Светогорск" (Ленинградская область), "Вяртсиля" и "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Печоры-Псковские" и "Пыталово" (Псковская область).

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026-го в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.