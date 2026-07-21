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"Это безумие". В Финляндии внезапно высказались о Санкт-Петербурге - РИА Новости, 21.07.2026
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15:03 21.07.2026 (обновлено: 15:37 21.07.2026)
"Это безумие". В Финляндии внезапно высказались о Санкт-Петербурге

Аналитик Линден назвал безумием отказ Финляндии от связей с Санкт-Петербургом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский аналитик Сакари Линден считает, что отказ Хельсинки от связей с Санкт-Петербургом лишен здравого смысла.
  • Линден утверждает, что отказ от экономических возможностей Санкт-Петербурга — это безумие, не отвечающее интересам Финляндии и ее граждан.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение Хельсинки отказаться от связей с Санкт-Петербургом лишено здравого смысла, считает финский аналитик Сакари Линден.
"Учитывая географическое положение Финляндии, отказ от экономических возможностей такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, — это полнейшее безумие. Финский политический класс не думает об интересах страны или ее граждан", — написал он в соцсети X.
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Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026-го в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.
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