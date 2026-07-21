Паредеса не стали наказывать за потасовку после финала ЧМ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Игрок сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку после финального свистка матча финала чемпионата мира 2026 года против команды Испании.

ФИФА не применяла дисциплинарные меры и не удаляла Паредеса с поля.

ФИФА назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений после финального матча.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не применяла дисциплинарные меры и не удаляла игрока сборной Аргентины Леандро Паредеса, который устроил потасовку после финального свистка матча финала чемпионата мира 2026 года против команды Испании, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) не применяла дисциплинарные меры и не удаляла игрока сборной Аргентины Леандро Паредеса, который устроил потасовку после финального свистка матча финала чемпионата мира 2026 года против команды Испании, сообщает Би-би-си

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке . После финального свистка Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей.

Отмечается, что в системе информации для комментаторов ФИФА было ошибочно указано, что Паредес был удален арбитром за толчок в горло Гарсии. Позднее эта запись была удалена, а ФИФА подтвердила, что на тот момент дисциплинарные меры не применялись.

В понедельник журналист Мартин Циглер на странице в соцсети X со ссылкой на заявление ФИФА сообщил, что организация назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.