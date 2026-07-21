Паредеса не стали наказывать за потасовку после финала ЧМ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игрок сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку после финального свистка матча финала чемпионата мира 2026 года против команды Испании.
- ФИФА не применяла дисциплинарные меры и не удаляла Паредеса с поля.
- ФИФА назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений после финального матча.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не применяла дисциплинарные меры и не удаляла игрока сборной Аргентины Леандро Паредеса, который устроил потасовку после финального свистка матча финала чемпионата мира 2026 года против команды Испании, сообщает Би-би-си.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. После финального свистка Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей.
19 июля 2026 • начало в 22:00
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Отмечается, что в системе информации для комментаторов ФИФА было ошибочно указано, что Паредес был удален арбитром за толчок в горло Гарсии. Позднее эта запись была удалена, а ФИФА подтвердила, что на тот момент дисциплинарные меры не применялись.
В понедельник журналист Мартин Циглер на странице в соцсети X со ссылкой на заявление ФИФА сообщил, что организация назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые "красная фурия" завоевала золото в 2010 году.