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ФИФА назначила прокурора для расследования драки на поле после финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
07:53 21.07.2026
ФИФА назначила прокурора для расследования драки на поле после финала ЧМ

ФИФА назначила прокурора для расследования инцидента с дракой после финала ЧМ

© REUTERS / Amanda PerobelliЛеандро Паредес
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
  • В финальном матче чемпионата мира сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев, после чего в ходе столкновений аргентинскому игроку Леандро Паредесу была показана красная карточка.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА изучит инциденты, произошедшие после матча, и предоставит дополнительную информацию после завершения работы прокурора.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины, сообщает журналист Мартин Циглер на странице в соцсети X со ссылкой на заявление организации.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. После финального свистка бывший футболист "Зенита" Леандро Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинцу была показана красная карточка. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей.
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"После изучения соответствующих отчетов о финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений дисциплинарного кодекса в связи с инцидентами, произошедшими после матча. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения работы прокурора и подготовки его отчета", - говорится в заявлении организации.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые "красная фурия" завоевала золото в 2010 году.
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