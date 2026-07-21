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FIDE отменила санкции против Белорусской федерации шахмат - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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17:52 21.07.2026 (обновлено: 17:55 21.07.2026)
FIDE отменила санкции против Белорусской федерации шахмат

Совет FIDE отменил все ограничения, наложенные на Белорусскую федерацию шахмат

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет FIDE принял решение отменить все ограничения, ранее наложенные на Белорусскую федерацию шахмат.
  • Белорусские шахматисты и команды будут участвовать в соревнованиях FIDE под национальным флагом, в том числе на шахматных олимпиадах в Самарканде в сентябре.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение немедленно отменить все ограничения, ранее наложенные на Белорусскую федерацию шахмат, сообщается на сайте организации.
В мае исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.
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В результате белорусские шахматисты и команды будут участвовать в соревнованиях FIDE под национальным флагом. Первыми крупными мировыми соревнованиями, на которых Белоруссия будет выступать под национальным флагом, станут шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями и шахматная олимпиада, которые запланированы на сентябрь в Самарканде (Узбекистан).
Международная шахматная федерация (FIDE) в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии. 11 июня 2026 года FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о прекращении деятельности на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.
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