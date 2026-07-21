Карякин считает Дворковича фаворитом на выборах главы FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Аркадий Дворкович является фаворитом на предстоящих выборах главы FIDE, но его шансы могут снизиться, если он попадет под санкции Евросоюза.

Кирсан Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, сообщил о своем намерении баллотироваться на выборах президента организации.

Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Олег Богатов. Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович является фаворитом на предстоящих выборах главы организации, но если он попадет под санкции Евросоюза, то улучшатся шансы ранее возглавлявшего федерацию Кирсана Илюмжинова, заявил РИА Новости вице-чемпион мира и сенатор РФ Сергей Карякин.

Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.

"Я считаю, что в этой ситуации есть важные ключевые моменты. Первый – попадает ли Аркадий Дворкович под санкции Евросоюза? Если попадает, то, думаю, он снимет свою кандидатуру. И, конечно, это повышает шансы Кирсана Илюмжинова. Как и любого другого кандидата", – сказал Карякин.

"И второй аспект. Если Аркадий Дворкович не попадает под санкции Евросоюза, то я объективно считаю его фаворитом на выборах президента FIDE. Если сравнивать его и Кирсана Илюмжинова", - добавил собеседник агентства.