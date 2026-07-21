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Карякин считает Дворковича фаворитом на выборах главы FIDE - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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13:23 21.07.2026
Карякин считает Дворковича фаворитом на выборах главы FIDE

Карякин: Дворкович является фаворитом на предстоящих выборах главы организации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадий Дворкович является фаворитом на предстоящих выборах главы FIDE, но его шансы могут снизиться, если он попадет под санкции Евросоюза.
  • Кирсан Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, сообщил о своем намерении баллотироваться на выборах президента организации.
  • Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Олег Богатов. Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович является фаворитом на предстоящих выборах главы организации, но если он попадет под санкции Евросоюза, то улучшатся шансы ранее возглавлявшего федерацию Кирсана Илюмжинова, заявил РИА Новости вице-чемпион мира и сенатор РФ Сергей Карякин.
Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.
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"Я считаю, что в этой ситуации есть важные ключевые моменты. Первый – попадает ли Аркадий Дворкович под санкции Евросоюза? Если попадает, то, думаю, он снимет свою кандидатуру. И, конечно, это повышает шансы Кирсана Илюмжинова. Как и любого другого кандидата", – сказал Карякин.
"И второй аспект. Если Аркадий Дворкович не попадает под санкции Евросоюза, то я объективно считаю его фаворитом на выборах президента FIDE. Если сравнивать его и Кирсана Илюмжинова", - добавил собеседник агентства.
Дворковича в 2018 году избрали президентом FIDE, а в 2022 переизбрали на новый срок. О своем желании участвовать в выборах ранее также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.
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