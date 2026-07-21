FIDE в сентябре рассмотрит снятие ограничений с Федерации шахмат России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сентябре FIDE в рамках конгресса рассмотрит вопрос снятия ограничений с Федерации шахмат России (ФШР).
- С 19 по 28 сентября в Самарканде пройдет конгресс FIDE, в программе которого — заседание генассамблеи федерации и выборы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) в сентябре в рамках своего конгресса рассмотрит вопрос снятия ограничений с Федерации шахмат России (ФШР), рассказал РИА Новости ее президент Андрей Филатов.
С 19 по 28 сентября в Самарканде пройдет конгресс FIDE. Его программа включает в том числе заседание генассамблеи федерации и выборы.
"В повестке дня стоит не только избрание руководящего состава FIDE, но и то, чтобы свернуть, снять все рестрикции с Федерации шахмат России и, возможно, вообще на будущее поставить вопрос о том, чтобы не было больше рестрикций ни к какой федерации", - сказал Филатов.
Он уверен, что политизация спорта не приведет ни к чему хорошему. Спорт должен, напротив, помогать решать конфликтные ситуации.
"Мы смотрим с оптимизмом на то, чтобы решить все вопросы в конструктивном русле", - отметил также Филатов, отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи в Самарканде.
В июне Международная шахматная федерация решила временно приостановить членство Федерации шахмат России. До этого, в марте Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому ФШР в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. ФШР лишена членства в FIDE на три года или до исполнения указанного решения суда.
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