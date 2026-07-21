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ФБР за время ЧМ-2026 в США изъяло 700 дронов - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
11:01 21.07.2026
ФБР за время ЧМ-2026 в США изъяло 700 дронов

Глава ФБР Патель: во время ЧМ в США обнаружили около 1,6 тысячи беспилотников

© AP Photo / Tom BakerАгенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Tom Baker
Агенты ФБР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские органы правопорядка обнаружили около 1600 дронов в закрытом для полетов воздушном пространстве во время чемпионата мира и изъяли более 700 из них.
  • ФБР работало с партнерами для обеспечения безопасности чемпионата мира, обменивалось разведданными и защищало места проведения игр.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Американские органы правопорядка за время чемпионата мира в стране обнаружили около 1,6 тысячи дронов, находившихся в закрытом для полетов воздушном пространстве и изъяли 700 из них, сообщил глава ФБР Кэш Патель.
"К концу турнира в закрытом воздушном пространстве было обнаружено около 1600 беспилотных летательных аппаратов и изъято более 700", - написал Патель в соцсети X.
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Он напомнил, что за 39 дней турнира 6,8 миллиона зрителей посетили 104 матча.
"ФБР круглые сутки работало с федеральными, местными и международными партнерами, чтобы обеспечить безопасность крупнейшего спортивного мероприятия в истории. Правоохранительные органы обменивались разведанными, защищали места проведения игр и устраняли угрозы до того, как они могли подвергнуть риску болельщиков", - добавил глава бюро.
В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 в дополнительное время.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
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