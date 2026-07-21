Краткий пересказ от РИА ИИ Роза Жиль из Узбекистана рассказала, как пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от Джеффри Эпштейна.

Жиль переехала в США в 18 лет и подписала контракт с модельным агентством, после чего оказалась в долгу перед ним.

В 2009 году Эпштейн предложил Жиль работу в своем особняке, где она стала жертвой сексуального насилия.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка из Узбекистана Роза Жиль, годами подвергавшаяся насилию со стороны скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала, как пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от него.

"Будучи ребенком, я перемещалась по Нью-Йорку и пыталась заразиться ЗППП, чтобы убить педофила ( Эпштейна - ред.), потому что я не верила, что власти когда-либо его остановят", - сказала Жиль в интервью CNN

Согласно информации CNN, Жиль переехала в США, когда ей было 18 лет. В 2008 году она подписала контракт с агентством МС2 Model Management сообщника Эпштейна Жан-Люка Брюнеля. Она сразу же оказалась должна 4 тысячи долларов за визу, а также 1,5 тысячи долларов ежемесячно на жилье.

Летом 2009 года девушке поручили отправиться на фотосессию в особняк в городе Палм-Бич во Флориде, где она получила предложение о работе от Эпштейна. Она сообщила, что финансист предложил ей стать его секретаршей.

По словам Жиль, в ее первый рабочий день Эпштейн совершил сексуальное насилие над ней, что стало началом многолетних изнасилований и издевательств. CNN сообщает, что впоследствии это продолжалось каждые выходные, даже после того, как ей позволили вернуться в Нью-Йорк в 2010 году.

Жиль сообщила телеканалу, что в особняке видела и других жертв Эпштейна - девушек, которые почти не говорили по-английски.

Ранее агентство РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы, выяснило, что письма девушки из Узбекистана, которая пыталась получить американскую визу "для моделей", фигурируют в материалах по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна.