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Жертва Эпштейна рассказала, как хотела избавиться от него - РИА Новости, 21.07.2026
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23:38 21.07.2026
Жертва Эпштейна рассказала, как хотела избавиться от него

Жертва Эпштейна заявила, что пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роза Жиль из Узбекистана рассказала, как пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от Джеффри Эпштейна.
  • Жиль переехала в США в 18 лет и подписала контракт с модельным агентством, после чего оказалась в долгу перед ним.
  • В 2009 году Эпштейн предложил Жиль работу в своем особняке, где она стала жертвой сексуального насилия.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка из Узбекистана Роза Жиль, годами подвергавшаяся насилию со стороны скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала, как пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от него.
"Будучи ребенком, я перемещалась по Нью-Йорку и пыталась заразиться ЗППП, чтобы убить педофила (Эпштейна - ред.), потому что я не верила, что власти когда-либо его остановят", - сказала Жиль в интервью CNN.
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Согласно информации CNN, Жиль переехала в США, когда ей было 18 лет. В 2008 году она подписала контракт с агентством МС2 Model Management сообщника Эпштейна Жан-Люка Брюнеля. Она сразу же оказалась должна 4 тысячи долларов за визу, а также 1,5 тысячи долларов ежемесячно на жилье.
Летом 2009 года девушке поручили отправиться на фотосессию в особняк в городе Палм-Бич во Флориде, где она получила предложение о работе от Эпштейна. Она сообщила, что финансист предложил ей стать его секретаршей.
По словам Жиль, в ее первый рабочий день Эпштейн совершил сексуальное насилие над ней, что стало началом многолетних изнасилований и издевательств. CNN сообщает, что впоследствии это продолжалось каждые выходные, даже после того, как ей позволили вернуться в Нью-Йорк в 2010 году.
Жиль сообщила телеканалу, что в особняке видела и других жертв Эпштейна - девушек, которые почти не говорили по-английски.
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В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель (ныне исполняющий обязанности) генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
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СШАУзбекистанНью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
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