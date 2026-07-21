Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роза Жиль из Узбекистана рассказала, как пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от Джеффри Эпштейна.
- Жиль переехала в США в 18 лет и подписала контракт с модельным агентством, после чего оказалась в долгу перед ним.
- В 2009 году Эпштейн предложил Жиль работу в своем особняке, где она стала жертвой сексуального насилия.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка из Узбекистана Роза Жиль, годами подвергавшаяся насилию со стороны скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала, как пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от него.
Согласно информации CNN, Жиль переехала в США, когда ей было 18 лет. В 2008 году она подписала контракт с агентством МС2 Model Management сообщника Эпштейна Жан-Люка Брюнеля. Она сразу же оказалась должна 4 тысячи долларов за визу, а также 1,5 тысячи долларов ежемесячно на жилье.
Летом 2009 года девушке поручили отправиться на фотосессию в особняк в городе Палм-Бич во Флориде, где она получила предложение о работе от Эпштейна. Она сообщила, что финансист предложил ей стать его секретаршей.
По словам Жиль, в ее первый рабочий день Эпштейн совершил сексуальное насилие над ней, что стало началом многолетних изнасилований и издевательств. CNN сообщает, что впоследствии это продолжалось каждые выходные, даже после того, как ей позволили вернуться в Нью-Йорк в 2010 году.
Жиль сообщила телеканалу, что в особняке видела и других жертв Эпштейна - девушек, которые почти не говорили по-английски.
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна
17 марта, 21:01
Ранее агентство РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы, выяснило, что письма девушки из Узбекистана, которая пыталась получить американскую визу "для моделей", фигурируют в материалах по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель (ныне исполняющий обязанности) генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
СМИ: преемник Эпштейна согласился выплатить компенсацию его жертвам
20 февраля, 07:30