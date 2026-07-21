Рейтинг@Mail.ru
Крюков рассказал подробности характера Большунова - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:08 21.07.2026 (обновлено: 15:12 21.07.2026)
Крюков рассказал подробности характера Большунова

Крюков: эмоциональность Большунова должна ему помогать, а не мешать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крюков считает, что эмоциональность Большунова должна ему помогать, а не мешать.
  • Большунов пропустил олимпийский цикл из-за отстранения российских спортсменов и высказывал предположения о заговоре внутри сборной.
  • Крюков выразил пожелание, чтобы рядом с Большуновым были люди, которые бы его наставляли и подсказывали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что эмоциональность трехкратного победителя Игр Александра Большунова должна ему помогать, а не мешать.
Большунов пропустил олимпийский цикл из-за отстранения российских спортсменов. В начале марта в эфире "России 24" он сказал, что на чемпионате России его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что внутри сборной против него есть заговор и во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".
"Каждый спортсмен, как и каждый человек, в принципе, уникален по-своему. У каждого свой психотип, и если нас сравнивать, мы, возможно, где-то похожи, но в другом абсолютно разные. Большунову просто хочется пожелать, чтобы рядом были нужные люди, которые не дадут свернуть ему не на ту дорожку, чтобы они всегда наставляли его и подсказывали, если он где-то начинает ошибаться", - сказал Крюков.
"Если все эти эмоции, которые он выпускает, говоря, что против него происходят какие-то заговоры, что весь мир против него, если он считает, что это его подхлестывает, то это его право, пусть продолжает. Но если он на этом теряет большую часть энергии, которой не хватает на выступления, то, конечно, здесь нужно с этим что-то делать, нужно улучшать себя", - отметил собеседник агентства.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
"Забрали пять лет жизни": Большунов жестко набросился на FIS и норвежцев
Вчера, 14:10
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновНикита Крюков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала