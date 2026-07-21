Крюков рассказал подробности характера Большунова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крюков считает, что эмоциональность Большунова должна ему помогать, а не мешать.
- Большунов пропустил олимпийский цикл из-за отстранения российских спортсменов и высказывал предположения о заговоре внутри сборной.
- Крюков выразил пожелание, чтобы рядом с Большуновым были люди, которые бы его наставляли и подсказывали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что эмоциональность трехкратного победителя Игр Александра Большунова должна ему помогать, а не мешать.
Большунов пропустил олимпийский цикл из-за отстранения российских спортсменов. В начале марта в эфире "России 24" он сказал, что на чемпионате России его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что внутри сборной против него есть заговор и во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".
"Каждый спортсмен, как и каждый человек, в принципе, уникален по-своему. У каждого свой психотип, и если нас сравнивать, мы, возможно, где-то похожи, но в другом абсолютно разные. Большунову просто хочется пожелать, чтобы рядом были нужные люди, которые не дадут свернуть ему не на ту дорожку, чтобы они всегда наставляли его и подсказывали, если он где-то начинает ошибаться", - сказал Крюков.
"Если все эти эмоции, которые он выпускает, говоря, что против него происходят какие-то заговоры, что весь мир против него, если он считает, что это его подхлестывает, то это его право, пусть продолжает. Но если он на этом теряет большую часть энергии, которой не хватает на выступления, то, конечно, здесь нужно с этим что-то делать, нужно улучшать себя", - отметил собеседник агентства.