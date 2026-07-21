Крюков рассказал подробности характера Большунова

"Если все эти эмоции, которые он выпускает, говоря, что против него происходят какие-то заговоры, что весь мир против него, если он считает, что это его подхлестывает, то это его право, пусть продолжает. Но если он на этом теряет большую часть энергии, которой не хватает на выступления, то, конечно, здесь нужно с этим что-то делать, нужно улучшать себя", - отметил собеседник агентства.