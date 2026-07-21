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Джабаров прокомментировал возможный приезд главы ФБР в Россию - РИА Новости, 21.07.2026
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19:58 21.07.2026 (обновлено: 20:45 21.07.2026)
Джабаров прокомментировал возможный приезд главы ФБР в Россию

Джабаров назвал встречу глав спецслужб обычной практикой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров позитивно оценил возможный визит в Россию главы ФБР Кэша Пателя.
  • Он отметил, что встречи глав спецслужб — это обычная практика, и в нулевые годы руководители западных спецслужб уже посещали Россию.
  • Сенатор напомнил о случаях обмена информацией между спецслужбами России и США в области борьбы с терроризмом.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров позитивно оценил возможный визит в Россию главы ФБР Кэша Пателя, отметив, что встреча глав спецслужб - это обычная практика.
Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников утверждало, что глава ФБР Патель планирует посетить Россию в середине октября.
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"Если приедет (Патель в Россию - ред.), это хорошо. Здесь ноу-хау никакого нет. У нас это (уже - ред.) было. В нулевые годы приезжали сюда руководители западных спецслужб, встречались с руководителями наших спецслужб. Это нормальная практика. Потом создавались рабочие группы по обмену информацией", - сказал сенатор журналистам.
Джабаров напомнил, что американцы в свое время предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, который был предотвращен. Российские же спецслужбы сообщили американским про братьев Царнаевых, планировавших теракт в 2013 году, добавил глава комиссии Совфеда.
"Это была нормальная практика. Здесь была группа, которая поддерживала контакты с Федеральной службой безопасности... для обмена информацией в области борьбы с терроризмом. Если это так (если глава ФБР планирует приезд в РФ с такой целью - ред.), то это прекрасно. Другой цели не вижу", - заключил сенатор.
Джохара Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на Бостонском марафоне в США унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.
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