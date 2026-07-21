Джабаров прокомментировал возможный приезд главы ФБР в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров позитивно оценил возможный визит в Россию главы ФБР Кэша Пателя.

Он отметил, что встречи глав спецслужб — это обычная практика, и в нулевые годы руководители западных спецслужб уже посещали Россию.

Сенатор напомнил о случаях обмена информацией между спецслужбами России и США в области борьбы с терроризмом.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров позитивно оценил возможный визит в Россию главы ФБР Кэша Пателя, отметив, что встреча глав спецслужб - это обычная практика.

Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников утверждало, что глава ФБР Патель планирует посетить Россию в середине октября.

"Если приедет (Патель в Россию - ред.), это хорошо. Здесь ноу-хау никакого нет. У нас это (уже - ред.) было. В нулевые годы приезжали сюда руководители западных спецслужб, встречались с руководителями наших спецслужб. Это нормальная практика. Потом создавались рабочие группы по обмену информацией", - сказал сенатор журналистам.

Джабаров напомнил, что американцы в свое время предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, который был предотвращен. Российские же спецслужбы сообщили американским про братьев Царнаевых, планировавших теракт в 2013 году, добавил глава комиссии Совфеда.

"Это была нормальная практика. Здесь была группа, которая поддерживала контакты с Федеральной службой безопасности... для обмена информацией в области борьбы с терроризмом. Если это так (если глава ФБР планирует приезд в РФ с такой целью - ред.), то это прекрасно. Другой цели не вижу", - заключил сенатор.