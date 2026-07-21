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Сенатор рассказал, что будет с попытками Запада вмешаться в выборы в России - РИА Новости, 21.07.2026
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19:37 21.07.2026
Сенатор рассказал, что будет с попытками Запада вмешаться в выборы в России

Джабаров: попытки вмешательства Запада в выборы в России будут отражены

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил о масштабной кампании стран Запада по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.
  • По его словам, все попытки вмешательства будут купированы и отражены, так как комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ западных инструментов вмешательства.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Страны Запада развернули масштабную кампанию по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, все такие попытки будут купированы и отражены, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Странами Запада развернута масштабная кампания по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. В последние два года противники России активно отрабатывали новые приемы и тестировали новые методы электорального вмешательства в ходе выборов в целом ряде государств, включая Молдавию, Армению", - сказал сенатор на заседании комиссии.
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По его словам, комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ западных инструментов вмешательства. "Технологии попыток иностранного вмешательства нам известны и понятны. Все такие попытки будут купированы и отражены", - подчеркнул он.
Джабаров отметил, что в своих деструктивных планах Запад уже традиционно делает ставку на иноагентов, экстремистов и прочих предателей.
"В Европарламенте, в ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) и на других площадках иноагенты и экстремисты в открытую презентуют свои проекты по вмешательству в предстоящие выборы (в Госдуму – ред.). Подготовка различных электоральных провокаций ведется при прямой финансовой, организационной, информационной и идейной поддержке Запада", - сказал глава комиссии.
По словам Джабарова, на фоне всех деструктивных усилий Запада и прислуживающих ему предателей "необходимо совместными усилиями защитить право граждан на независимое волеизъявление".
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