Сенатор рассказал, что будет с попытками Запада вмешаться в выборы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил о масштабной кампании стран Запада по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.

По его словам, все попытки вмешательства будут купированы и отражены, так как комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ западных инструментов вмешательства.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Страны Запада развернули масштабную кампанию по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, все такие попытки будут купированы и отражены, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

"Странами Запада развернута масштабная кампания по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму . В последние два года противники России активно отрабатывали новые приемы и тестировали новые методы электорального вмешательства в ходе выборов в целом ряде государств, включая Молдавию, Армению", - сказал сенатор на заседании комиссии.

По его словам, комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ западных инструментов вмешательства. "Технологии попыток иностранного вмешательства нам известны и понятны. Все такие попытки будут купированы и отражены", - подчеркнул он.

Джабаров отметил, что в своих деструктивных планах Запад уже традиционно делает ставку на иноагентов, экстремистов и прочих предателей.

"В Европарламенте, в ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) и на других площадках иноагенты и экстремисты в открытую презентуют свои проекты по вмешательству в предстоящие выборы (в Госдуму – ред.). Подготовка различных электоральных провокаций ведется при прямой финансовой, организационной, информационной и идейной поддержке Запада", - сказал глава комиссии.

По словам Джабарова, на фоне всех деструктивных усилий Запада и прислуживающих ему предателей "необходимо совместными усилиями защитить право граждан на независимое волеизъявление".