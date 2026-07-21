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Источник сообщил о дате возвращения фигуристки Двоеглазовой к тренировкам - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Фигурное катание
 
12:24 21.07.2026 (обновлено: 12:27 21.07.2026)
Источник сообщил о дате возвращения фигуристки Двоеглазовой к тренировкам

РИА Новости: Двоеглазова может приступить к ледовым тренировкам в середине осени

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Алиса Двоеглазова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова может приступить к ледовым тренировкам в октябре.
  • Спортсменка получила серьезную травму бедра весной 2026 года и с высокой вероятностью пропустит первую половину предстоящего сезона.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова может приступить к ледовым тренировкам в середине осени, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Фигуристка получила серьезную травму бедра весной 2026 года, из-за чего с высокой вероятностью пропустит как минимум первую половину предстоящего сезона. Отмечается, что 17-летняя спортсменка по текущему плану восстановления должна приступить к занятиям на льду в октябре. О том, успеет ли она подготовиться к чемпионату России и оставшимся стартам сезона, станет известно по ходу реабилитации.
Двоеглазова вышла во взрослые соревнования в минувшем сезоне и стала одним из лидеров российского женского одиночного катания. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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