Источник сообщил о дате возвращения фигуристки Двоеглазовой к тренировкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова может приступить к ледовым тренировкам в октябре.
- Спортсменка получила серьезную травму бедра весной 2026 года и с высокой вероятностью пропустит первую половину предстоящего сезона.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова может приступить к ледовым тренировкам в середине осени, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Фигуристка получила серьезную травму бедра весной 2026 года, из-за чего с высокой вероятностью пропустит как минимум первую половину предстоящего сезона. Отмечается, что 17-летняя спортсменка по текущему плану восстановления должна приступить к занятиям на льду в октябре. О том, успеет ли она подготовиться к чемпионату России и оставшимся стартам сезона, станет известно по ходу реабилитации.
Двоеглазова вышла во взрослые соревнования в минувшем сезоне и стала одним из лидеров российского женского одиночного катания. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.