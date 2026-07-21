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В ЛНР украинский дрон залетел в окно жилого дома - РИА Новости, 21.07.2026
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12:20 21.07.2026 (обновлено: 12:29 21.07.2026)
В ЛНР украинский дрон залетел в окно жилого дома

В Сватово украинский дрон залетел в окно жилого дома, пострадали 4 человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в городе Сватово в ЛНР.
  • Пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет, десятилетний мальчик в тяжелом состоянии.
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в городе Сватово в ЛНР, пострадали двое детей 10 и 14 лет, также сообщается о ранении двух взрослых, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Украинский БПЛА залетел в окно жилого дома. Пострадали 4 человека, среди них двое детей 10 и 14 лет", - сообщил Пасечник.
Уточняется, что атака произошла в городе Сватово, десятилетний мальчик в тяжелом состоянии, готовится его транспортировка в республиканскую детскую больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСватовоЛеонид Пасечник
 
 
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