Орнелла Мути думает о покупке дома в России, рассказала ее дочь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути, задумываются о покупке жилья в Москве или Санкт-Петербурге.
- Ривелли часто посещает Россию с матерью, но хотела бы привозить с собой всю семью, поэтому они думают о собственном доме.
- Найке Ривелли рассказала, что друзья помогают с поисками подходящего дома, а российский модельер Ульяна Сергеенко предложила Орнелле Мути пожить год в ее квартире в Москве.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Итальянская певица Найке Ривелли рассказала РИА Новости, что они с матерью, актрисой Орнеллой Мути, задумываются о покупке жилья в Москве или Санкт-Петербурге.
По словам Ривелли, в Россию она всегда приезжает с матерью, но хотелось бы взять с собой в поездку еще и брата и сестру, но такой большой компанией им негде остановиться. Она добавила, что они с матерью часто приезжают в Россию, потому было бы хорошо иметь место, где остановиться, чтобы привезти семью тоже. Было бы здорово обзавестись собственным домом, а не селиться в отеле.
Найке Ривелли также рассказала, что дружит с российским модельером Ульяной Сергеенко, которая предложила пожить Орнелле Мути год в ее квартире в Москве. Друзья же помогают с поисками подходящего дома.
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