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БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире - РИА Новости, 21.07.2026
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06:32 21.07.2026
БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире

БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, возник пожар.
  • По предварительным данным, пострадавших нет, пожар локализован.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, возник пожар, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
"Во Владимире - прилет БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пожар из-за попадания БПЛА локализован на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.
На месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация.
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