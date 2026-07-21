Девочку, пропавшую в Петербурге, нашли у соседей

Краткий пересказ от РИА ИИ Шестилетняя девочка пропала с детской площадки в Красном Селе в Петербурге вечером в понедельник.

Девочку нашли у соседей, с ней все в порядке.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Шестилетнюю девочку, которая пропала с детской площадки в Красном Селе в Петербурге вечером в понедельник, нашли у соседей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ.

"Девочка найдена, она была у соседей, с ней все в порядке", - сказала собеседница агентства.