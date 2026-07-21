Девочку, пропавшую в Петербурге, нашли у соседей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестилетняя девочка пропала с детской площадки в Красном Селе в Петербурге вечером в понедельник.
- Девочку нашли у соседей, с ней все в порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Шестилетнюю девочку, которая пропала с детской площадки в Красном Селе в Петербурге вечером в понедельник, нашли у соседей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ.
"Девочка найдена, она была у соседей, с ней все в порядке", - сказала собеседница агентства.
Во вторник утром РИА Новости в петербургском отряде "ЛизаАлерт" рассказали, что девочка вечером не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе около восьми часов вечера.
В Туве нашли обувь одной из двух пропавших девочек
2 июля, 12:11