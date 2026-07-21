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Девочку, пропавшую в Петербурге, нашли у соседей - РИА Новости, 21.07.2026
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11:11 21.07.2026
Девочку, пропавшую в Петербурге, нашли у соседей

Пропавшую с детской площадки в Петербурге шестилетнюю девочку нашли у соседей

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестилетняя девочка пропала с детской площадки в Красном Селе в Петербурге вечером в понедельник.
  • Девочку нашли у соседей, с ней все в порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Шестилетнюю девочку, которая пропала с детской площадки в Красном Селе в Петербурге вечером в понедельник, нашли у соседей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ.
"Девочка найдена, она была у соседей, с ней все в порядке", - сказала собеседница агентства.
Во вторник утром РИА Новости в петербургском отряде "ЛизаАлерт" рассказали, что девочка вечером не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе около восьми часов вечера.
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