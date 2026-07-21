Демин вошел в число лучших игроков Летней лиги НБА

Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко выбранным россиянином в истории лиги. В дебютном сезоне НБА Демин сыграл в 52 матчах, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и отдавая 3,3 передачи за 25,2 минуты за игру. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.