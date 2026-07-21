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Демин вошел в число лучших игроков Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Баскетбол
 
21:34 21.07.2026
Демин вошел в число лучших игроков Летней лиги НБА

Демин вошел во вторую символическую сборную Летней лиги НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин включен во вторую символическую пятерку по итогам Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
  • В трех матчах турнира Демин в среднем набирал 21 очко, делал 3,7 подбора и 2,3 перехвата, а также отдавал 4,3 результативные передачи.
  • Демин и Айзея Эванс из «Миннесота Тимбервулвз» стали лидерами турнира по среднему числу трехочковых бросков — по 10 за матч.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин включен во вторую символическую пятерку по итогам Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе, сообщается на сайте организации.
В трех матчах турнира Демин в среднем набирал 21 очко, делал 3,7 подбора и 2,3 перехвата, а также отдавал 4,3 результативной передачи. Демин и Айзея Эванс из "Миннесота Тимбервулвз" стали лидерами турнира по среднему числу трехочковых бросков - по 10 за матч. Россиянин реализовал 30% дальних попыток.
Помимо него во вторую сборную вошли Седрик Кауард ("Мемфис Гриззлис"), Каман Малуоч ("Финикс Санз"), Лиам Макнили ("Шарлотт Хорнетс"), Зайон Пуллин ("Миннесота").
В первую символическую пятерку включены Кэмерон Бузер ("Мемфис"), Брэйден Бёрриз ("Милуоки Бакс"), Яксель Лендеборг ("Голден Стэйт Уорриорз"), Мелик Томас ("Кливленд Кавальерс"), Калеб Уилсон ("Чикаго Буллз").
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко выбранным россиянином в истории лиги. В дебютном сезоне НБА Демин сыграл в 52 матчах, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и отдавая 3,3 передачи за 25,2 минуты за игру. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"Бруклин" обыграл "Голден Стейт" в Летней лиге НБА, Демин набрал 23 очка
7 июля, 08:43
 
БаскетболЕгор ДеминБруклин НетсНБАСпорт
 
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