Группа россиян, пострадавшая на Памире, находится в безопасности

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группа российских туристов, член которой получил травмы на Памире, находится в безопасности, сообщили РИА Новости в Центре Управления Кризисными Ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана.

"Все пятеро российских туристов на базе Москвина (туристический лагерь "Плато Москвина" - ред.), там они отдыхают. Дальше они сами решают, что делать. Все хорошо", - сообщил собеседник агентства.