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Группа россиян, пострадавшая на Памире, находится в безопасности - РИА Новости, 21.07.2026
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22:49 21.07.2026
Группа россиян, пострадавшая на Памире, находится в безопасности

Пострадавшая на Памире группа российских туристов находится в безопасности

© РИА Новости / Ратушенко | Перейти в медиабанкЛедник на Памире
Ледник на Памире - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Ратушенко
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Ледник на Памире. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа российских туристов, в которой один из участников получил травму, находится на базе «Плато Москвина» в Таджикистане.
  • Пострадавший турист — 22-летний Игорь Байер, который получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памире.
  • Туристам была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся в безопасности и сами принимают решение о дальнейших действиях.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группа российских туристов, член которой получил травмы на Памире, находится в безопасности, сообщили РИА Новости в Центре Управления Кризисными Ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана.
"Все пятеро российских туристов на базе Москвина (туристический лагерь "Плато Москвина" - ред.), там они отдыхают. Дальше они сами решают, что делать. Все хорошо", - сообщил собеседник агентства.
Ранее туристический клуб "Вестра" сообщил РИА Новости, что альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Как отмечается в публикации на онлайн-форуме клуба-организатора восхождения, речь идет о 22-летнем Игоре Байере. К вечеру вторника группа добралась до лагеря "Поляна Москвина" на высоте 4200 метров и ожидает эвакуации. Как сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана, пострадавшему была оказана медицинская помощь.
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