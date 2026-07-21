Журналиста Шолохова похоронят в воскресенье на Смоленском кладбище

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналиста Сергея Шолохова похоронят в воскресенье в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, сообщил РИА Новости его пасынок Всеволод Москвин.

Ранее Москвин сообщил, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.