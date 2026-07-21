Журналиста Шолохова похоронят в воскресенье на Смоленском кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналиста Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
- Он умер в возрасте 67 лет из-за продолжительной болезни.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналиста Сергея Шолохова похоронят в воскресенье в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, сообщил РИА Новости его пасынок Всеволод Москвин.
Ранее Москвин сообщил, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
"Двадцать шестого июля (состоятся похороны - ред.). Смоленское кладбище", - сказал Москвин.
Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии "Ника". Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов. Также он был известен как ведущий программы "Тихий дом", посвященной кинематографу и культуре.