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Журналиста Шолохова похоронят в воскресенье на Смоленском кладбище - РИА Новости, 21.07.2026
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15:28 21.07.2026
Журналиста Шолохова похоронят в воскресенье на Смоленском кладбище

Журналиста Сергея Шолохова похоронят 26 июля в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖурналист Сергей Шолохов
Журналист Сергей Шолохов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист Сергей Шолохов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналиста Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
  • Он умер в возрасте 67 лет из-за продолжительной болезни.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналиста Сергея Шолохова похоронят в воскресенье в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, сообщил РИА Новости его пасынок Всеволод Москвин.
Ранее Москвин сообщил, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
"Двадцать шестого июля (состоятся похороны - ред.). Смоленское кладбище", - сказал Москвин.
Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии "Ника". Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов. Также он был известен как ведущий программы "Тихий дом", посвященной кинематографу и культуре.
 
Санкт-ПетербургСергей КурехинНИКАПроисшествия
 
 
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