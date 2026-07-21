Кирьяков прокомментировал возможное увеличение числа участников ЧМ

"Будет больше проходных матчей, и есть риск, что раннюю стадию не будут смотреть вообще. Мы это видели на нынешнем чемпионате мира. Честно говоря, при всем уважении к участникам, на ранней стадии смотреть было просто не на что. Класс иногда был таким низким или превосходство одной из команд было настолько огромным, что даже интереса никакого не было", - сказал Кирьяков.