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Кирьяков прокомментировал возможное увеличение числа участников ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
09:23 21.07.2026 (обновлено: 09:32 21.07.2026)
Кирьяков прокомментировал возможное увеличение числа участников ЧМ

Кирьяков: расширение ЧМ до 64 сборных убьет интерес к ранним стадиям турнира

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКубок чемпионата мира по футболу
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирьяков заявил, что возможное расширение участников чемпионата мира до 64 команд уменьшит интерес болельщиков к ранним стадиям турнира.
  • Инфантино заявил, что расширение турнира до 48 команд является огромным успехом, и после мирового первенства организация намерена обсудить вопрос увеличения числа участников до 64.
  • Домингес заявил, что чемпионат мира в 2030 году пройдет с участием 64 команд.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что возможное расширение участников чемпионата мира до 64 национальных команд уменьшит интерес болельщиков к ранним стадиям турнира.
Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершился 19 июля, в финале сборная Испании благодаря голу в дополнительное время обыграла аргентинцев и завоевала трофей. В июле президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что расширение турнира является "огромным успехом", а возможность мечтать о чемпионате мира должен иметь весь мир, а не только Европа и Южная Америка. Он также добавил, что после мирового первенства организация намерена обсудить вопрос увеличения числа участников до 64. В понедельник президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что чемпионат мира в 2030 году пройдет с участием 64 команд.
"Будет больше проходных матчей, и есть риск, что раннюю стадию не будут смотреть вообще. Мы это видели на нынешнем чемпионате мира. Честно говоря, при всем уважении к участникам, на ранней стадии смотреть было просто не на что. Класс иногда был таким низким или превосходство одной из команд было настолько огромным, что даже интереса никакого не было", - сказал Кирьяков.
"Думаю, при дальнейшем расширении ситуация окажется еще хуже. Это будет убивать интерес к матчам на ранней стадии. В этом году интерес автоматически возрастал. Когда пошли игры на выбывание, все зашкаливало. Практически каждая игра - битва до последних секунд, никто никому не хотел уступать, за исключением некоторых матчей", - добавил он.
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