"Проще было выйти голой": куда исчезла легендарная Ирина Чащина

Эта легенда мировой художественной гимнастики уступила золото Олимпиады только Алине Кабаевой. Снялась обнаженной, ушла в политику, вышла замуж за друга президента России и пропала. РИА Новости ищет следы Ирины Чащиной.

"Надевал на ноги мешки с дробью и заставлял прыгать"

"У меня не было никаких данных для художественной гимнастики. Был только толчок, и тот наработанный - дедушка надевал мне, маленькой, на ноги килограммовые мешки с дробью в качестве груза и заставлял прыгать", - так серебряный призер Олимпиады-2004 вспоминала начало своего спортивного пути.



Одна из самых женственных и обожаемых народом "художниц" родилась в 1982 году в Омске. На первую тренировку шестилетнюю Иру привел тот самый дедушка. Своими руками он сшил первый гимнастический купальник из своей старой тельняшки.

Семья у Чащиной была самая обычная - мама учительница, о папе информации почти нет, а большую роль в ее воспитании сыграло старшее поколение. И, конечно, важен собственный характер Иры - с самого детства она была упорной и сильной.



До двенадцати лет Чащина воспринимала свои тренировки как хобби, хотя и очень любила гимнастику. Все изменилось в момент выступления на первом юниорском первенстве и после приглашения в юношескую сборную России - тогда в лексиконе тренера впервые появилось слово "работа". Она стала регулярно ездить на сборы в Москву и все больше заявляла о себе.



"Чтобы дойти до побед, девочка должна хотеть. Хотеть растягиваться, гнуться - это все иногда тяжело дается. Я нормально растянулась в 15 лет, когда у людей обычно уже дубеют связки. Были моменты, когда тренер, растягивая меня, тянула себе шею, до того жестко поддавалось мое тело", - говорила она в интервью РТР.



Первым тренером Чащиной была Елена Арайс, но практически всю карьеру она провела под руководством Веры Штельбаумс (матери Арайс). Именно с ней связана слава омской школы художественной гимнастики - помимо Чащиной, Штельбаумс воспитала единственную в истории двукратную олимпийскую чемпионку Евгению Канаеву.

Трагедия уровня порвавшихся колготок

В 1999 году Чащину вместе с тренером пригласили в Новогорск на базу сборной России. Тогда же началась их дружба с Ляйсан Утяшевой - ее пример несколько лет спустя будет для Чащиной дополнительной мотивацией не сдаваться в трудный момент жизни. Тренировки стали тяжелее, диета - жестче, а уровень ответственности - неизмеримо выше. Со всем этим Чащина успешно справлялась.



В 2001 году после нескольких лет устойчивого прогресса и медалей чемпионатов Европы и мира Чащина вместе с Кабаевой были уличены в применении фуросемида - этот препарат не является допингом сам по себе, но может маскировать следы применения других веществ. Многие спортсмены используют его для быстрого сброса веса. Попались на нем и лидеры сборной России.

Девушки пережили унизительное разбирательство и получили два года дисквалификации. Вот как Чащина рассказала об эмоциях после вердикта в автобиографической книге "Стать собой":



"Когда нам с Алиной сообщили, что мы год не сможем выступать, мне показалось: я разваливаюсь на атомы и молекулы. Но по сравнению с тем, что случилось с моей лучшей подругой Ляйсан Утяшевой, мою трагедию можно приравнять к порвавшимся колготкам". Утяшева страдала от травмы, ей долгое время не могли поставить правильный диагноз, и когда врачи все-таки смогли найти причину болей, она уже могла остаться инвалидом, а не только потерять возможность сохраниться в спорте.



"Мы были так измотаны переживаниями, что обрадовались хотя бы тому, что вся эта мерзость кончилась. Такая нелепость! Массажистка в аптеке покупает обычное лекарство, чтобы мы не отекли после полета в самолете, а из этого раздувается международный скандал. То ли от радости, то ли с горя, мы с Алиной купили бутылку шампанского. Отметили и разбежались: Кабаева осталась в Москве, я улетела зализывать раны в Омск", - добавила Чащина.

Ирину и Алину воспитывали как тигриц

Период своего отлучения от гимнастики девушки проживали по-разному. Ирина закрылась в зале и постоянно тренировалась, чтобы поддерживать форму. Алина успела надышаться воздухом свободной жизни - посещала вечеринки, светские мероприятия, попробовала себя в качестве модели. Ирина Винер говорила, что не смогла бы сохранить Кабаеву с ее темпераментом как спортсменку, если бы не дала ей немного свободы.



По сути, выступать на соревнованиях они не могли только год - с августа 2001 по август 2002 года. Это было удачное стечение обстоятельств - до Олимпиады в Афинах оставалось два сезона. Достаточно времени, чтобы вернуть форму, доброе имя и пройти квалификацию на Игры.



Всю свою взрослую карьеру Чащина была главной соперницей Кабаевой. Винер все время вела их рядом, как двух тигриц, пользуясь профитом от ежедневной конкуренции, но при этом сохраняя доброжелательные отношения внутри команды.

Кульминация их противостояния пришлась на Олимпиаду-2004. Чащина лидировала после двух видов программы, Кабаева шла второй, и судьбу золота решило последнее упражнение. Кабаева прошла его безупречно, а у Чащиной из-за сильного потока воздуха от кондиционера запуталась лента - такие ошибки в гимнастике стоят очень дорого. Две десятых балла отделили Ирину от первого места и сделали Алину победительницей. Чащина с достоинством восприняла свое поражение и искренне поздравила подругу с золотом. Ее вообще отличала рассудительность и прямолинейность. Вот как она отзывалась, например, о критике своих образов на ковре:



"Костюмы гимнасток обсуждают так же старательно, как наряды звезд на премию "Оскар". Зачастую нас преследует такая жесткая критика, что мне кажется, было бы проще выйти голой. Но я все равно люблю каждый свой костюм, если даже он вызвал бурю негодования. Это же не просто тряпка, это воспоминание о победе или поражении".



После Афин-2004 Чащина успела выступить еще на домашнем чемпионате мира в Москве, где завоевала три золотые медали, а потом официально завершила карьеру. Ей было 23 года - пенсионный возраст по меркам гимнастики, как она сама признавалась. Настало время устраиваться в жизни без спорта.

"Хочу отдыхать, а не стирать чьи-то штаны"

Чащина потратила много сил и времени, чтобы прийти в себя после завершения карьеры, и прошла через настоящее перерождение.



"Первые два года просто не знала, чем себя занять. Потеряла много друзей. Люди отвалились, когда поняли, что я больше не выступаю. Наверное, они общались со мной из-за какой-то славы. Знаю несколько примеров, когда успешные спортсмены так и не смогли себя найти в обычной жизни. Я бы сказала им, что нужно не сидеть дома, не гибнуть в четырех стенах, учиться новому, что-то делать. И дать себе время", - утверждала она.



Спустя два года у нее появились интересные проекты - "Танцы на льду", "Звезды в цирке", собственная книга, написанная как автобиография с элементами классической энциклопедии для девочек. С советами по питанию, стилю, медитациям и даже способам быстрого восстановления после танцевального марафона в ночном клубе. Какое-то время она снимала курс домашних тренировок для московского фитнес-центра и даже снялась в настоящем кино - в боевике "Путь", где сыграла жену наркобарона, которая живет с нелюбимым человеком и мечтает убежать к любимому. А потом попробовала себя в политике.



"В 2008 году меня пригласили на госслужбу, я занимаюсь организацией спортивных мероприятий для детей, мы проводим мастер-классы известных спортсменов для передачи опыта подрастающему поколению. Также занимаю пост вице-президента федерации художественной гимнастики, помогаю налаживать связи внутри этой большой структуры. Строю свою школу в Барнауле, провожу турниры на призы своего имени", - так Чащина рассказывала о собственной профессиональной занятости в 2011 году.

"Три раза сделал мне предложение"

Что касается личной жизни, у Ирины всегда было много поклонников, но раннее замужество она не считала своим приоритетом. Скорее, придерживалась феминистических взглядов еще в 2007 году, когда вышла ее автобиография:



"Я самостоятельный человек, работаю как лошадь, и в свободное время хочу отдыхать, а не стирать чьи-то штаны. В конце концов, можно нанять для этого домработницу, и она тоже заслуживает того, чтобы ей говорили "пожалуйста", - рассказывала Чащина.



В разное время слухи сводили ее то с футболистом Дмитрием Сычевым, то с фигуристом Русланом Гончаровым, но у этих разговоров не было официальных подтверждений. Первый же публичный роман Чащиной завершился замужеством. Ее избранником стал бизнесмен Евгений Архипов. В интервью "Спорт-Экспрессу" она так рассказывала о своем муже:



"Мы познакомились три года назад на мероприятии в Крылатском. Все так странно получилось - когда я ждала (предложения), он был не готов, когда я уже не ждала, он три раза сделал мне предложение. Я сомневалась, думала, стоит ли. Мой муж - друг Дмитрия Медведева, они вместе учились в школе, занимались греблей на байдарках и каноэ".



Медведев (на тот момент президент России) был на свадьбе у Ирины и Евгения и даже сделал шуточное замечание молодоженам, которые стеснялись поцеловаться на людях - посоветовал тренироваться дома.

© AP Photo / Vincent Yu Российская гимнастка Ирина Чащина © AP Photo / Vincent Yu Российская гимнастка Ирина Чащина