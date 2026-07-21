Генсека молдавского биатлона отстранили на 10 лет за нарушение правил IBU

Бриа вменяется непредоставление обязательной информации в отдел по расследованию нарушений, отказ от сотрудничества со следствием по расследованию преступлений и затягивание разбирательства, нанесение ущерба репутации IBU, а также риск причинения вреда физическому или психическому здоровью биатлонистов.