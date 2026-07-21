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Генсека молдавского биатлона отстранили на 10 лет за нарушение правил IBU - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
11:18 21.07.2026 (обновлено: 12:22 21.07.2026)
Генсека молдавского биатлона отстранили на 10 лет за нарушение правил IBU

CAS отстранил бывшего генерального секретаря ФБРМ Бриа на 10 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 10 лет бывшего генерального секретаря Федерации биатлона Республики Молдова (ФБРМ) Петру Бриа.
  • Бриа признан виновным в серьезных нарушениях правил Международного союза биатлонистов (IBU), включая непредоставление обязательной информации и отказ от сотрудничества со следствием.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 10 лет бывшего генерального секретаря Федерации биатлона Республики Молдова (ФБРМ) Петру Бриа, сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
CAS постановил, что Бриа совершил серьезные нарушения правил Международного союза биатлонистов (IBU). Наложенные санкции лишают его права участвовать в любых соревнованиях, программах или других мероприятиях под эгидой IBU.
Бриа вменяется непредоставление обязательной информации в отдел по расследованию нарушений, отказ от сотрудничества со следствием по расследованию преступлений и затягивание разбирательства, нанесение ущерба репутации IBU, а также риск причинения вреда физическому или психическому здоровью биатлонистов.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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БиатлонСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз биатлонистов (IBU)
 
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