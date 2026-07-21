Генсека молдавского биатлона отстранили на 10 лет за нарушение правил IBU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 10 лет бывшего генерального секретаря Федерации биатлона Республики Молдова (ФБРМ) Петру Бриа.
- Бриа признан виновным в серьезных нарушениях правил Международного союза биатлонистов (IBU), включая непредоставление обязательной информации и отказ от сотрудничества со следствием.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 10 лет бывшего генерального секретаря Федерации биатлона Республики Молдова (ФБРМ) Петру Бриа, сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
CAS постановил, что Бриа совершил серьезные нарушения правил Международного союза биатлонистов (IBU). Наложенные санкции лишают его права участвовать в любых соревнованиях, программах или других мероприятиях под эгидой IBU.
Бриа вменяется непредоставление обязательной информации в отдел по расследованию нарушений, отказ от сотрудничества со следствием по расследованию преступлений и затягивание разбирательства, нанесение ущерба репутации IBU, а также риск причинения вреда физическому или психическому здоровью биатлонистов.