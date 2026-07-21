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Прощание с журналистом Андреем Бурлакой пройдет 23 июля - РИА Новости, 21.07.2026
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17:46 21.07.2026
Прощание с журналистом Андреем Бурлакой пройдет 23 июля

Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой пройдет 23 июля в Петербурге

CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский / Музыкальный журналист Андрей Бурлака
Музыкальный журналист Андрей Бурлака - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский /
Музыкальный журналист Андрей Бурлака. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальный журналист Андрей Бурлака умер 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни после перенесенного инсульта.
  • Прощание с Андреем Бурлакой пройдет 23 июля в 11:00 в Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который в мае пережил инсульт, пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила его семья.
Бурлака умер 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Двадцатого мая он пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказывали РИА Новости в его семье.
«

"Прощание с Андреем Петровичем пройдёт в Церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость... 23 июля... в 11.00", – сообщили родные Бурлаки на его странице в соцсети ВКонтакте".

Журналист будет похоронен на кладбище "Красная горка" за поселком Колтуши.
Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
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Санкт-ПетербургКолтушиАндрей Бурлака (журналист)
 
 
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