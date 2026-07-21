"Забрали пять лет жизни": Большунов жестко набросился на FIS и норвежцев

Трехкратный олимпийский чемпион признался, что российских лыжников сильно угнетают в контексте международных санкций. Александр Большунов перестал верить в честность норвежских и других лыжников, а также в компетентность Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Российский спортсмен признался, что уже потерял пять лет жизни и есть полное ощущение, что в FIS не собираются идти на уступки нашим атлетам.

У мировых лыж проблемы

Российские лыжники на протяжении более четырех лет находятся в изоляции от международных соревнований. В прошлом году благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS) Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус, но этого, конечно же, оказалось недостаточно для спасения мировых лыж. Норвежцы буквально оккупировали пьедесталы на Кубках мира и других крупных стартах, что сделало соревнования абсолютно не интересными.

Дошло даже до того, что главный спонсор Кубка мира отказался от дальнейшего финансирования турниров. В итоге олимпийский чемпион Мартин Сундбю честно начал говорить о проблемах в мировых лыжах, признавая, что отстранение России сыграло в этом не последнюю роль. Собственно, это кулуарно признавали и руководители FIS, но ничего не могли сделать из–за большого влияния скандинавского лобби.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации снять санкции с российских спортсменов и призвал все федерации прислушаться к ним и применять правила на практике. С тех пор сразу несколько спортивных дисциплин допустили наших атлетов, но вот в FIS собрались и решили отложить этот вопрос до осени.

Большунов потерял надежду?

Надо также принять во внимание, что в организации сменился руководитель. Йохана Элиаша сменил представитель Лихтенштейна Александр Оспельт и пока не очень понятно, чего от него ждать. По логике в FIS не могут совсем уж игнорировать рекомендации МОК, к тому же несколько наших ребят уже допускали до международных соревнований. Но трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов настроен достаточно скептически к своего будущему.

« "Есть FIS, и им наплевать на то, что говорит МОК. Это как бы глупо, потому что есть соответствующие рекомендации, но FIS все делает по-своему. Хотя, каждую неделю я читаю новости о том, что какую-то федерацию уже допустили до международных соревнований. Думаю: ого, может, лыжи следующие? А тут только и слышишь: пересмотрим, отложим этот вопрос на сентябрь, потом — на январь. Понятно, что ты все равно выступаешь у себя в стране. Но пять лет забрали — пять лучших лет спортивной жизни. Они пролетели мимо", - отметил Большунов в интервью “Комсомольской правде”.

Собственно, именно Александр был главным конкурентом Йоханнеса Клебо на международных соревнованиях. Их противостояние было похоже на битвы Криштиану Роналду и Лионеля Месси в футболе. То есть, гигантский интерес к лыжным гонкам был связан в том числе и с этим. К тому же это было противостояние двух стран и идеологий. Да и помимо Большунова в сборной России есть немало лыжников, способных бросить вызов норвежцам и всем остальным.