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"Забрали пять лет жизни": Большунов жестко набросился на FIS и норвежцев - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Лыжные гонки
 
14:10 21.07.2026 (обновлено: 15:03 21.07.2026)
"Забрали пять лет жизни": Большунов жестко набросился на FIS и норвежцев

Большунов заявил, что в FIS проигнорировали рекомендации МОК по допуску россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Спринты
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Трехкратный олимпийский чемпион признался, что российских лыжников сильно угнетают в контексте международных санкций. Александр Большунов перестал верить в честность норвежских и других лыжников, а также в компетентность Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Российский спортсмен признался, что уже потерял пять лет жизни и есть полное ощущение, что в FIS не собираются идти на уступки нашим атлетам.

У мировых лыж проблемы

Российские лыжники на протяжении более четырех лет находятся в изоляции от международных соревнований. В прошлом году благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS) Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус, но этого, конечно же, оказалось недостаточно для спасения мировых лыж. Норвежцы буквально оккупировали пьедесталы на Кубках мира и других крупных стартах, что сделало соревнования абсолютно не интересными.
Дошло даже до того, что главный спонсор Кубка мира отказался от дальнейшего финансирования турниров. В итоге олимпийский чемпион Мартин Сундбю честно начал говорить о проблемах в мировых лыжах, признавая, что отстранение России сыграло в этом не последнюю роль. Собственно, это кулуарно признавали и руководители FIS, но ничего не могли сделать из–за большого влияния скандинавского лобби.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации снять санкции с российских спортсменов и призвал все федерации прислушаться к ним и применять правила на практике. С тех пор сразу несколько спортивных дисциплин допустили наших атлетов, но вот в FIS собрались и решили отложить этот вопрос до осени.
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Большунов потерял надежду?

Надо также принять во внимание, что в организации сменился руководитель. Йохана Элиаша сменил представитель Лихтенштейна Александр Оспельт и пока не очень понятно, чего от него ждать. По логике в FIS не могут совсем уж игнорировать рекомендации МОК, к тому же несколько наших ребят уже допускали до международных соревнований. Но трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов настроен достаточно скептически к своего будущему.
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"Есть FIS, и им наплевать на то, что говорит МОК. Это как бы глупо, потому что есть соответствующие рекомендации, но FIS все делает по-своему. Хотя, каждую неделю я читаю новости о том, что какую-то федерацию уже допустили до международных соревнований. Думаю: ого, может, лыжи следующие? А тут только и слышишь: пересмотрим, отложим этот вопрос на сентябрь, потом — на январь. Понятно, что ты все равно выступаешь у себя в стране. Но пять лет забрали — пять лучших лет спортивной жизни. Они пролетели мимо", - отметил Большунов в интервью “Комсомольской правде”.

Собственно, именно Александр был главным конкурентом Йоханнеса Клебо на международных соревнованиях. Их противостояние было похоже на битвы Криштиану Роналду и Лионеля Месси в футболе. То есть, гигантский интерес к лыжным гонкам был связан в том числе и с этим. К тому же это было противостояние двух стран и идеологий. Да и помимо Большунова в сборной России есть немало лыжников, способных бросить вызов норвежцам и всем остальным.
Александр отдал передачу в сторону FIS с надеждой на то, чтобы там наконец-то приняли правильное и единственно адекватное решение по нашим спортсменам. Однако подождать с этим придется как минимум до осени.
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Лыжные гонкиЛионель МессиКриштиану РоналдуАлександр БольшуновМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Авторы РИА Новости Спорт
 
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