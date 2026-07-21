Сын Константина Цзю проведет проведет бой с Беном Махоуни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Бена Махоуни.
- Поединок пройдет 26 августа.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Бена Махоуни в августе, сообщает промоутерская компания No Limit Boxing в соцсети Х.
Поединок пройдет 26 августа. Победитель боя получит шанс провести поединок за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. На счету 28-летнего Цзю 12 побед (10 - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Махони 31 год. В его активе 17 побед (9 - нокаутом) и одна ничья.