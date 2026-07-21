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Сын Константина Цзю проведет проведет бой с Беном Махоуни - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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11:35 21.07.2026 (обновлено: 12:21 21.07.2026)
Сын Константина Цзю проведет проведет бой с Беном Махоуни

Никита Цзю проведет проведет бой с австралийцем Беном Махоуни в августе

© Соцсети боксераНикита Цзю
Никита Цзю - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Соцсети боксера
Никита Цзю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Бена Махоуни.
  • Поединок пройдет 26 августа.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Бена Махоуни в августе, сообщает промоутерская компания No Limit Boxing в соцсети Х.
Поединок пройдет 26 августа. Победитель боя получит шанс провести поединок за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. На счету 28-летнего Цзю 12 побед (10 - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Махони 31 год. В его активе 17 побед (9 - нокаутом) и одна ничья.
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