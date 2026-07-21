Блинкова вылетела с теннисного турнира в Праге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Праге.
- В матче первого круга Блинкова уступила Саре Бейлек из Чехии со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 1:6.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Праге, призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.
Livesport Prague Open
21 июля 2026 • начало в 15:55
Завершен
1 : 26:76:31:6
В следующем круге Бейлек сыграет с Марией Тимофеевой (84) из Узбекистана.
Блинкова проиграла в первом круге турнира в Афинах
14 июля, 23:22