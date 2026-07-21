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Блинкова вылетела с теннисного турнира в Праге - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Теннис
 
19:04 21.07.2026
Блинкова вылетела с теннисного турнира в Праге

Россиянка Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Праге

© Фото : Сайт WTAАнна Блинкова
Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Сайт WTA
Анна Блинкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Праге.
  • В матче первого круга Блинкова уступила Саре Бейлек из Чехии со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 1:6.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Праге, призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.
В матче первого круга Блинкова (105-я ракетка мира) уступила Саре Бейлек (40) из Чехии со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Livesport Prague Open
21 июля 2026 • начало в 15:55
Завершен
Анна Блинкова
1 : 26:76:31:6
Сара Бейлек
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем круге Бейлек сыграет с Марией Тимофеевой (84) из Узбекистана.
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ТеннисСпортПрагаЧехияУзбекистанМария ТимофееваАнна БлинковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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