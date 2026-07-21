Бивол освободит титул WBO ради поединка с Бетербиевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боксер Дмитрий Бивол планирует отказаться от обязательной защиты титула по версии WBO в полутяжелом весе против британца Каллума Смита.
- Бивол хочет организовать бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.
- Промоутер Эдди Хирн подтвердил желание Бивола провести бой с Бетербиевым и заявил о готовности принять предложение о таком поединке.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол планирует отказаться от обязательной защиты титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе против британца Каллума Смита, сообщил изданию The Ring глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.
Ранее сообщалось, что WBO обязала Бивола провести поединок с временным чемпионом Смитом, сторонам предлагалось договориться до 26 июля. В феврале 2025 года Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
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"Бивол и его менеджер Вадим Корнилов поручили мне начать переговоры с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым или RCC Boxing Promotions. Мы готовы организовать бой с Бетербиевым. Именно этого боя хочет Дмитрий. Думаю, маловероятно, что он будет защищать свой титул против Смита", – сказал Хирн.
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"Я слышал сообщения, что Биволу якобы предложили 14 миллионов долларов за бой с Бетербиевым. Если люди, которые распространяют эту информацию, сейчас смотрят нас, пусть свяжутся со мной и сделают такое предложение. Оно немедленно будет принято", – добавил промоутер.
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Последний раз он выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.