Бивол освободит титул WBO ради поединка с Бетербиевым

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"Я слышал сообщения, что Биволу якобы предложили 14 миллионов долларов за бой с Бетербиевым. Если люди, которые распространяют эту информацию, сейчас смотрят нас, пусть свяжутся со мной и сделают такое предложение. Оно немедленно будет принято", – добавил промоутер.