Рейтинг@Mail.ru
Бивол освободит титул WBO ради поединка с Бетербиевым - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:25 21.07.2026 (обновлено: 13:29 21.07.2026)
Бивол освободит титул WBO ради поединка с Бетербиевым

Боксер Бивол освободит титул WBO ради третьего поединка с Бетербиевым

© Matchroom BoxingДмитрий Бивол
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Matchroom Boxing
Дмитрий Бивол. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боксер Дмитрий Бивол планирует отказаться от обязательной защиты титула по версии WBO в полутяжелом весе против британца Каллума Смита.
  • Бивол хочет организовать бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.
  • Промоутер Эдди Хирн подтвердил желание Бивола провести бой с Бетербиевым и заявил о готовности принять предложение о таком поединке.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол планирует отказаться от обязательной защиты титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе против британца Каллума Смита, сообщил изданию The Ring глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.
Ранее сообщалось, что WBO обязала Бивола провести поединок с временным чемпионом Смитом, сторонам предлагалось договориться до 26 июля. В феврале 2025 года Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
«
"Бивол и его менеджер Вадим Корнилов поручили мне начать переговоры с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым или RCC Boxing Promotions. Мы готовы организовать бой с Бетербиевым. Именно этого боя хочет Дмитрий. Думаю, маловероятно, что он будет защищать свой титул против Смита", – сказал Хирн.
Геннадий Головкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Головкина включили в Международный зал славы бокса
15 июня, 08:37
«
"Я слышал сообщения, что Биволу якобы предложили 14 миллионов долларов за бой с Бетербиевым. Если люди, которые распространяют эту информацию, сейчас смотрят нас, пусть свяжутся со мной и сделают такое предложение. Оно немедленно будет принято", – добавил промоутер.
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Последний раз он выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
WBO обязала Бивола провести титульный поединок против Смита
6 июля, 23:34
 
ЕдиноборстваСпортДмитрий БиволКаллум СмитАртур БетербиевWBOWBAIBFБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала