Главная красотка российского биатлона нашла любовь. Наконец раскрыла тайну!

Один из лидеров сборной России Даниил Серохвостов уже многие годы является главным талантом нашего биатлона. Его личная жизнь зачастую представляла не меньший интерес, чем выступления на лыжных трассах. И вот теперь он сделал красивое предложение другой крутой российской биатлонистке Виктории Метеле, обнажив все слухи об их романе.

Путь Серохвостова к успеху и личные интриги

Серохвостов ворвался в основной состав сборной страны в олимпийский сезон и сразу же стал там одной из главных звезд. Потенциал Даниила был очевиден абсолютно всем, включая и зарубежных специалистов. На Кубке мира Серохвостов с ходу стал выступать по скорости на уровне лидеров. Если бы не проблемы со стрельбой, он бы вполне мог соревноваться в борьбе за победы с теми же братьями Бе. Но и без этого результаты молодого россиянина впечатляли.

© Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов © Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов

Было мало сомнений, что в России появилась новая суперзвезда мирового биатлона уровня Антона Шипулина или Максима Чудова, но после Олимпиады в Пекине случились те самые санкции против всего российского спорта, а биатлон был в числе самых отъявленных русофобов в отношении к нашим ребятам.

На российском уровне Серохвостов зачастую блистал и выигрывал множество этапов Кубка России или Кубка Содружества, но при этом очень часто пропускал старты из-за различных болезней. Не менее интересной была и личная жизнь талантливого спортсмена. Даниил на протяжении долгого времени встречался с другой биатлонисткой Ксенией Довгай. Казалось, что у этой пары все просто прекрасно, они с удовольствием давали совместные интервью, публиковали фотографии в социальных сетях, однако потом что-то случилось.

© Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонистка Виктория Метеля © Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонистка Виктория Метеля

Секретная любовь с красоткой Метелей

Ни Даниил, ни Ксения не распространялись по этому поводу, предпочитая держать все в секрете. Зато потом Довгая стала постить картинки с молодым биатлонистом Егором Вагиным, младшим братом Алексея Вагина, гораздо более известного среди болельщиков в стране. Сам же Серохвостов взял паузу и создавал ощущение, что стал завидным холостяком.

© Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов © Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов

Однако вскоре поползли активные слухи о том, что биатлонист закрутил роман с Викторией Метелей - восходящей звездой этого вида спорта. Девушка ворвалась в элиту российского биатлона, выигрывала гонки, регулярно заезжала на пьедестал и стала позиционироваться как новый большой талант. Пожалуй, именно она вместе с Анастасией Халили и Наталией Шевченко с Кристиной Резцовой уже могут считаться готовыми спортсменами для возвращения на Кубок мира, если/когда это случится.

© Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонистка Виктория Метеля © Фото : Соцсети Виктории Метели Биатлонистка Виктория Метеля

В целом люди, следящие за биатлоном, уже не сомневались, что Даниил и Виктория как минимум встречаются. И вот теперь все стало уже реальностью. Метеля в социальных сетях опубликовала ряд фотографий, где было четко понятно, что Серохвостов сделал ей предложение. Союз биатлонистов России (СБР) тут же поздравил счастливых ребят с помолвкой, а потом подключились и многочисленные фанаты пары.