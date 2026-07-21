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Главная красотка российского биатлона нашла любовь. Наконец раскрыла тайну! - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:20 21.07.2026

Главная красотка российского биатлона нашла любовь. Наконец раскрыла тайну!

© Фото : Соцсети Виктории МетелиБиатлонистка Виктория Метеля
Биатлонистка Виктория Метеля - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Соцсети Виктории Метели
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Один из лидеров сборной России Даниил Серохвостов уже многие годы является главным талантом нашего биатлона. Его личная жизнь зачастую представляла не меньший интерес, чем выступления на лыжных трассах. И вот теперь он сделал красивое предложение другой крутой российской биатлонистке Виктории Метеле, обнажив все слухи об их романе.

Путь Серохвостова к успеху и личные интриги

Серохвостов ворвался в основной состав сборной страны в олимпийский сезон и сразу же стал там одной из главных звезд. Потенциал Даниила был очевиден абсолютно всем, включая и зарубежных специалистов. На Кубке мира Серохвостов с ходу стал выступать по скорости на уровне лидеров. Если бы не проблемы со стрельбой, он бы вполне мог соревноваться в борьбе за победы с теми же братьями Бе. Но и без этого результаты молодого россиянина впечатляли.
© Фото : Соцсети Виктории МетелиБиатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов
Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Соцсети Виктории Метели
Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов
Было мало сомнений, что в России появилась новая суперзвезда мирового биатлона уровня Антона Шипулина или Максима Чудова, но после Олимпиады в Пекине случились те самые санкции против всего российского спорта, а биатлон был в числе самых отъявленных русофобов в отношении к нашим ребятам.
На российском уровне Серохвостов зачастую блистал и выигрывал множество этапов Кубка России или Кубка Содружества, но при этом очень часто пропускал старты из-за различных болезней. Не менее интересной была и личная жизнь талантливого спортсмена. Даниил на протяжении долгого времени встречался с другой биатлонисткой Ксенией Довгай. Казалось, что у этой пары все просто прекрасно, они с удовольствием давали совместные интервью, публиковали фотографии в социальных сетях, однако потом что-то случилось.
© Фото : Соцсети Виктории МетелиБиатлонистка Виктория Метеля
Биатлонистка Виктория Метеля - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Соцсети Виктории Метели
Биатлонистка Виктория Метеля

Секретная любовь с красоткой Метелей

Ни Даниил, ни Ксения не распространялись по этому поводу, предпочитая держать все в секрете. Зато потом Довгая стала постить картинки с молодым биатлонистом Егором Вагиным, младшим братом Алексея Вагина, гораздо более известного среди болельщиков в стране. Сам же Серохвостов взял паузу и создавал ощущение, что стал завидным холостяком.
© Фото : Соцсети Виктории МетелиБиатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов
Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Соцсети Виктории Метели
Биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов
Однако вскоре поползли активные слухи о том, что биатлонист закрутил роман с Викторией Метелей - восходящей звездой этого вида спорта. Девушка ворвалась в элиту российского биатлона, выигрывала гонки, регулярно заезжала на пьедестал и стала позиционироваться как новый большой талант. Пожалуй, именно она вместе с Анастасией Халили и Наталией Шевченко с Кристиной Резцовой уже могут считаться готовыми спортсменами для возвращения на Кубок мира, если/когда это случится.
© Фото : Соцсети Виктории МетелиБиатлонистка Виктория Метеля
Биатлонистка Виктория Метеля - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Соцсети Виктории Метели
Биатлонистка Виктория Метеля
В целом люди, следящие за биатлоном, уже не сомневались, что Даниил и Виктория как минимум встречаются. И вот теперь все стало уже реальностью. Метеля в социальных сетях опубликовала ряд фотографий, где было четко понятно, что Серохвостов сделал ей предложение. Союз биатлонистов России (СБР) тут же поздравил счастливых ребят с помолвкой, а потом подключились и многочисленные фанаты пары.
Интересно, что пару лет назад Серохвостов растрогался до слез на свадьбе своего большого друга Карима Халили с Анастасией Гореевой. Что ж, теперь, похоже, пришла очередь плакать самого Карима, но уже на свадьбе Даниила с Викторией. Нет сомнений, что это будет невероятно красочная церемония, по-другому и не может быть у новых звезд российского биатлона.
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