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В Москве пройдет Большой фестиваль бега - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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13:15 21.07.2026

В Москве пройдет Большой фестиваль бега

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаБольшой фестиваль бега
Большой фестиваль бега - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В столице 23 августа пройдет Большой фестиваль бега — спортивно-музыкальное событие, которое объединит забеги по Садовому кольцу и выступления известных артистов.
Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта Москвы. Для участников фестиваля выступят "Uma2rman", "Хлеб", Антоха МС, Toxi$, "Кассета", проект "Казаки делают хиты", "Станция метро Горьковская, акапелла-группа Plusfive и другие артисты, включая секретного гостя, имя которого организаторы объявят позднее.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаГруппа Uma2rman на Большом фестивале бега
Группа Uma2rman на Большом фестивале бега - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Группа Uma2rman на Большом фестивале бега
За танцевальные сеты и летнюю дискотеку на площадке фестиваля будут отвечать диджеи Женя Балдин и Саша Спилберг. Музыкальная программа пройдет в течение дня 23 августа.
Спортивная программа Большого фестиваля бега включает форматы "соревнования" и "фестиваль движения" на дистанциях 5 и 10 км, а также "северную ходьбу" на 5 км. "Соревнование" подойдет профессиональным спортсменам и подготовленным любителям, которые хотят проверить свои силы, показать быстрый результат. Для участия в этом формате потребуется медицинская справка установленного образца.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаБольшой фестиваль бега
Большой фестиваль бега - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Большой фестиваль бега
Фестиваль движения рассчитан на участников, которым не важна соревновательная составляющая: дистанцию можно преодолеть в комфортном темпе, бегом или в формате активной прогулки. Медицинская справка для участия в Фестивале движения не требуется.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаБольшой фестиваль бега
Большой фестиваль бега - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Большой фестиваль бега
Старты на 10 км пройдут в первой половине дня, на 5 км — во второй. Завершит спортивную программу "северная ходьба" на 5 км.
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