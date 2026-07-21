В Москве пройдет Большой фестиваль бега

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В столице 23 августа пройдет Большой фестиваль бега — спортивно-музыкальное событие, которое объединит забеги по Садовому кольцу и выступления известных артистов.

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта Москвы. Для участников фестиваля выступят "Uma2rman", "Хлеб", Антоха МС, Toxi$, "Кассета", проект "Казаки делают хиты", "Станция метро Горьковская, акапелла-группа Plusfive и другие артисты, включая секретного гостя, имя которого организаторы объявят позднее.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Группа Uma2rman на Большом фестивале бега © Фото : пресс-служба Бегового сообщества Группа Uma2rman на Большом фестивале бега

За танцевальные сеты и летнюю дискотеку на площадке фестиваля будут отвечать диджеи Женя Балдин и Саша Спилберг. Музыкальная программа пройдет в течение дня 23 августа.

Спортивная программа Большого фестиваля бега включает форматы "соревнования" и "фестиваль движения" на дистанциях 5 и 10 км, а также "северную ходьбу" на 5 км. "Соревнование" подойдет профессиональным спортсменам и подготовленным любителям, которые хотят проверить свои силы, показать быстрый результат. Для участия в этом формате потребуется медицинская справка установленного образца.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Большой фестиваль бега © Фото : пресс-служба Бегового сообщества Большой фестиваль бега

Фестиваль движения рассчитан на участников, которым не важна соревновательная составляющая: дистанцию можно преодолеть в комфортном темпе, бегом или в формате активной прогулки. Медицинская справка для участия в Фестивале движения не требуется.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Большой фестиваль бега © Фото : пресс-служба Бегового сообщества Большой фестиваль бега