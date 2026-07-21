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В "Далласе" высоко оценили баскетбольные навыки россиянина Ищенко - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Баскетбол
 
19:25 21.07.2026 (обновлено: 19:39 21.07.2026)
В "Далласе" высоко оценили баскетбольные навыки россиянина Ищенко

Джо Бойлан связал баскетбольные навыки россиянина Ищенко с его происхождением

© Соцсети "Даллас Маверикс"Всеволод Ищенко
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Соцсети "Даллас Маверикс"
Всеволод Ищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник Всеволод Ищенко, уроженец Ростова-на-Дону, был выбран клубом "Чикаго Буллз" на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером, после чего права на него перешли к "Далласу".
  • Тренер клуба "Даллас Маверикс" Джо Бойлан отметил жесткость и физическую манеру игры Ищенко, сформированные благодаря его происхождению и воспитанию.
  • Он подчеркнул личные качества Ищенко: желание учиться, требовательность к себе и стремление стать великим игроком.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тренер клуба "Даллас Маверикс" Джо Бойлан выделил характер и игровые качества российского защитника Всеволода Ищенко, сформированные благодаря его происхождению и воспитанию.
Ищенко 21 год. Уроженец Ростова-на-Дону, выступавший за краснодарский "Локомотив-Кубань", был выбран клубом "Чикаго Буллз" на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером, после чего права на него перешли к "Далласу" через "Лос-Анджелес Лейкерс".
"Есть определенный уровень жесткости и физической игры, который он, вероятно, видел с раннего возраста и который в итоге перенял сам. Его происхождение, воспитание, переезд в США и то, насколько он гордится своей физической манерой игры, - все это он очень хорошо продемонстрировал", - приводит слова Бойлана The Smoking Cuban.
"Я думаю, у него есть качества, которые не отражаются в статистике. Он очень хочет учиться. Он требователен к себе. У него высокие стандарты. Он хочет стать великим игроком. Он приходит раньше и уходит позже. Он работает, ищет обратную связь. По моему опыту, именно такие качества часто оказываются очень важными для игроков, которых, возможно, недооценивают или которые остаются в тени. Их успех часто зависит от того, насколько сильно они этого хотят и сколько работы готовы вложить", - добавил специалист.
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