В "Далласе" высоко оценили баскетбольные навыки россиянина Ищенко

"Есть определенный уровень жесткости и физической игры, который он, вероятно, видел с раннего возраста и который в итоге перенял сам. Его происхождение, воспитание, переезд в США и то, насколько он гордится своей физической манерой игры, - все это он очень хорошо продемонстрировал", - приводит слова Бойлана The Smoking Cuban.

"Я думаю, у него есть качества, которые не отражаются в статистике. Он очень хочет учиться. Он требователен к себе. У него высокие стандарты. Он хочет стать великим игроком. Он приходит раньше и уходит позже. Он работает, ищет обратную связь. По моему опыту, именно такие качества часто оказываются очень важными для игроков, которых, возможно, недооценивают или которые остаются в тени. Их успех часто зависит от того, насколько сильно они этого хотят и сколько работы готовы вложить", - добавил специалист.