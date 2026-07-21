СМИ: Месси сообщил партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что финал чемпионата мира 2026 года стал его последним матчем в составе национальной команды.

Сборная Испании обыграла аргентинцев со счетом 1:0 в финальном матче чемпионата мира 2026 года, который прошел в Нью-Йорке.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси после финала чемпионата мира 2026 года заявил партнерам по национальной команде, что это был его последний матч в ее составе, сообщил журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х.

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке . После завершения встречи Месси не смог сдержать слез.

"Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную", - написал Кастильо.