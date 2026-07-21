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СМИ: Месси сообщил партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
07:30 21.07.2026
СМИ: Месси сообщил партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины

Кастильо: Месси сообщил партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины

© REUTERS / Dylan MartinezЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что финал чемпионата мира 2026 года стал его последним матчем в составе национальной команды.
  • Сборная Испании обыграла аргентинцев со счетом 1:0 в финальном матче чемпионата мира 2026 года, который прошел в Нью-Йорке.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси после финала чемпионата мира 2026 года заявил партнерам по национальной команде, что это был его последний матч в ее составе, сообщил журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. После завершения встречи Месси не смог сдержать слез.
"Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную", - написал Кастильо.
Месси 39 лет, на чемпионате мира 2026 года он забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром турнира после француза Килиана Мбаппе (10 голов). Всего Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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ФутболСпортАргентинаИспанияНью-Йорк (город)Килиан МбаппеЛионель МессиЧМ по футболу 2026
 
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