Альпинист из России сорвался с горы во время восхождения на Памире

Краткий пересказ от РИА ИИ Альпинист из России получил черепно-мозговую травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане.

Пострадавшим альпинистом является 22-летний Игорь Байер, группа которого движется к точке эвакуации.

Эвакуация пострадавшего альпиниста откладывается из-за неблагоприятной погоды.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Альпинист из России сорвался с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане, сообщили РИА Новости в туристическом клубе "Вестра", организовавшем экспедицию.

По данным издания Life, ЧП, в результате которого россиянин получил черепно-мозговую травму, произошло в районе перевала Турамыс на высоте более пяти километров. Молодой человек отправился покорять маршрут пятой категории сложности в составе экспедиции 11 июля.

"Девятнадцатого июля штурман нашей группы упал с высоты и получил травмы. С остальными членами группы все в порядке, группа движется к точке эвакуации", — рассказали РИА Новости представители клуба.

Как отмечается в публикации на онлайн-форуме "Вестры", речь идет о 22-летнем Игоре Байере. Его близким удалось собрать сумму для оплаты эвакуационного вертолета, но из-за неблагоприятной погоды вылет уже несколько раз переносился. Спасатели рассчитывают на улучшение погодных условий лишь 24 июля. К вечеру вторника группа добралась до лагеря "Поляна Москвина" на высоте 4200 метров и ожидает эвакуации.