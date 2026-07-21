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Альпинист из России сорвался с горы во время восхождения на Памире - РИА Новости, 21.07.2026
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22:19 21.07.2026 (обновлено: 23:18 21.07.2026)
Альпинист из России сорвался с горы во время восхождения на Памире

РИА Новости: альпинист из РФ получил травму на Памире в Таджикистане

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкПик Ленина на Памире
Пик Ленина на Памире - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Пик Ленина на Памире. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альпинист из России получил черепно-мозговую травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане.
  • Пострадавшим альпинистом является 22-летний Игорь Байер, группа которого движется к точке эвакуации.
  • Эвакуация пострадавшего альпиниста откладывается из-за неблагоприятной погоды.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Альпинист из России сорвался с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане, сообщили РИА Новости в туристическом клубе "Вестра", организовавшем экспедицию.
По данным издания Life, ЧП, в результате которого россиянин получил черепно-мозговую травму, произошло в районе перевала Турамыс на высоте более пяти километров. Молодой человек отправился покорять маршрут пятой категории сложности в составе экспедиции 11 июля.
"Девятнадцатого июля штурман нашей группы упал с высоты и получил травмы. С остальными членами группы все в порядке, группа движется к точке эвакуации", — рассказали РИА Новости представители клуба.
Как отмечается в публикации на онлайн-форуме "Вестры", речь идет о 22-летнем Игоре Байере. Его близким удалось собрать сумму для оплаты эвакуационного вертолета, но из-за неблагоприятной погоды вылет уже несколько раз переносился. Спасатели рассчитывают на улучшение погодных условий лишь 24 июля. К вечеру вторника группа добралась до лагеря "Поляна Москвина" на высоте 4200 метров и ожидает эвакуации.
В центре управления кризисными ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана сообщили РИА Новости, что туристу оказали медицинскую помощь, он чувствует себя нормально.
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