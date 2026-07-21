Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу

По результатам опроса, в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, 39-летний аргентинец набрал 1179 очков и опередил француза Килиана Мбаппе из Франции (717 очков) и англичанина Джуда Беллингема (470 очков).

Месси на чемпионате мира 2026 года забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром турнира после француза Килиана Мбаппе (10 голов). Всего Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).