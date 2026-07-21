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Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
15:32 21.07.2026 (обновлено: 16:15 21.07.2026)
Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу

AIPS признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

© REUTERS / Dylan MartinezЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира по футболу.
  • В финальном матче чемпионата мира сборная Испании обыграла аргентинцев в дополнительное время со счетом 1:0.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте организации.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
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По результатам опроса, в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, 39-летний аргентинец набрал 1179 очков и опередил француза Килиана Мбаппе из Франции (717 очков) и англичанина Джуда Беллингема (470 очков).
Месси на чемпионате мира 2026 года забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром турнира после француза Килиана Мбаппе (10 голов). Всего Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
"Боль невыносима": Месси сделал заявление после финала ЧМ-2026
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ФутболСпортАргентинаИспанияНью-Йорк (город)ЧМ по футболу 2026Лионель МессиКилиан МбаппеДжуд БеллингемAIPS
 
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